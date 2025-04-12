https://ria.ru/20250412/ukraina-2010861039.html

Министр обороны Британии забил тревогу из-за ЧП на Украине

Министр обороны Британии забил тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 12.04.2025

Министр обороны Британии забил тревогу из-за ЧП на Украине

год является критическим для Киева, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили во время вступительной речи на заседании контактной группы по Украине, его... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T10:59:00+03:00

2025-04-12T10:59:00+03:00

2025-04-12T10:59:00+03:00

в мире

украина

великобритания

киев

джон хили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_0:62:2701:1581_1920x0_80_0_0_3c27b3c9412f29a2351c47f8d63aad0e.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Текущий год является критическим для Киева, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили во время вступительной речи на заседании контактной группы по Украине, его цитирует газета The Independent."Две тысячи двадцать пятый год — критический год для войны на Украине, и это критический момент", — приводятся в материале его слова.В пятницу в Брюсселе прошло очередное заседание контактной группы под председательством Великобритании и Германии. Собравшиеся страны пообещали Киеву новые пакеты военной помощи на более чем 21 миллиард евро.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250412/istoschenie-2010834824.html

https://ria.ru/20250412/zelenskiy-2010851172.html

украина

великобритания

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, киев, джон хили