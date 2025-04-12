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Министр обороны Британии забил тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 12.04.2025
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10:59 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010861039.html
Министр обороны Британии забил тревогу из-за ЧП на Украине
Министр обороны Британии забил тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 12.04.2025
Министр обороны Британии забил тревогу из-за ЧП на Украине
год является критическим для Киева, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили во время вступительной речи на заседании контактной группы по Украине, его... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T10:59:00+03:00
2025-04-12T10:59:00+03:00
в мире
украина
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киев
джон хили
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Текущий год является критическим для Киева, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили во время вступительной речи на заседании контактной группы по Украине, его цитирует газета The Independent."Две тысячи двадцать пятый год — критический год для войны на Украине, и это критический момент", — приводятся в материале его слова.В пятницу в Брюсселе прошло очередное заседание контактной группы под председательством Великобритании и Германии. Собравшиеся страны пообещали Киеву новые пакеты военной помощи на более чем 21 миллиард евро.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250412/istoschenie-2010834824.html
https://ria.ru/20250412/zelenskiy-2010851172.html
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в мире, украина, великобритания, киев, джон хили
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Джон Хили
Министр обороны Британии забил тревогу из-за ЧП на Украине

Глава МО Британии Хили назвал 2025 год критическим для Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Текущий год является критическим для Киева, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили во время вступительной речи на заседании контактной группы по Украине, его цитирует газета The Independent.
«
"Две тысячи двадцать пятый год — критический год для войны на Украине, и это критический момент", — приводятся в материале его слова.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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В пятницу в Брюсселе прошло очередное заседание контактной группы под председательством Великобритании и Германии. Собравшиеся страны пообещали Киеву новые пакеты военной помощи на более чем 21 миллиард евро.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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В миреУкраинаВеликобританияКиевДжон Хили
 
 
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