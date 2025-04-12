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Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в его телефоне - РИА Новости, 12.04.2025
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07:29 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010847507.html
Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в его телефоне
Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в его телефоне - РИА Новости, 12.04.2025
Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в его телефоне
Российские погранслужбы в "Шереметьево" дважды не пустили в Россию гражданина Украины из-за обнаруженных в записной книжке телефона контактов украинских... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:29:00+03:00
2025-04-12T07:29:00+03:00
россия
украина
таиланд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
шереметьево (аэропорт)
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские погранслужбы в "Шереметьево" дважды не пустили в Россию гражданина Украины из-за обнаруженных в записной книжке телефона контактов украинских военнослужащих, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что украинцу дважды с разницей в два месяца в течение 2024 года было отказано во въезде в Россию сотрудниками пограничного контроля ФСБ в международном аэропорту "Шереметьево" после прилета из Таиланда. Он обратился в суд, добиваясь признания этих решений незаконными. Заявитель в иске указал, что на территории РФ к ответственности не привлекался, является профессиональным работником по уходу за лицами пожилого возраста и детьми, имеет действующий ВНЖ, платит в России налоги. Кроме того, в РФ проживают его мать и брат, а значит, отказ во въезде в страну "нарушает его право на уважение личной и семейной жизни". Судом была приобщена справка от пограничников, их проверкой было установлено, что украинец в телефоне хранит номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины, подписан на проукраинские каналы в Telegram, направленные на дискредитацию ВС РФ. В мессенджерах были обнаружены переписки, в том числе с отцом, в которых Россия, ее политика, Вооруженные силы и проводимая СВО обсуждается в негативном ключе, а политике Украины и США выражается симпатия. Суд, изучив доводы, решил, что оспариваемое решение является законным и обоснованным. Постановление суда вступило в силу в конце марта.
https://ria.ru/20250326/sud-2007335038.html
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россия, украина, таиланд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шереметьево (аэропорт), вооруженные силы украины, общество
Россия, Украина, Таиланд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Шереметьево (аэропорт), Вооруженные силы Украины, Общество
Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в его телефоне

Гражданина Украины не пустили в Россию из-за контактов ВСУ, СБУ и ГУР в телефоне

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Шереметьево", терминал "С"
Международный аэропорт Шереметьево, терминал С - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Международный аэропорт "Шереметьево", терминал "С". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские погранслужбы в "Шереметьево" дважды не пустили в Россию гражданина Украины из-за обнаруженных в записной книжке телефона контактов украинских военнослужащих, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что украинцу дважды с разницей в два месяца в течение 2024 года было отказано во въезде в Россию сотрудниками пограничного контроля ФСБ в международном аэропорту "Шереметьево" после прилета из Таиланда. Он обратился в суд, добиваясь признания этих решений незаконными.
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Заявитель в иске указал, что на территории РФ к ответственности не привлекался, является профессиональным работником по уходу за лицами пожилого возраста и детьми, имеет действующий ВНЖ, платит в России налоги. Кроме того, в РФ проживают его мать и брат, а значит, отказ во въезде в страну "нарушает его право на уважение личной и семейной жизни".
Судом была приобщена справка от пограничников, их проверкой было установлено, что украинец в телефоне хранит номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины, подписан на проукраинские каналы в Telegram, направленные на дискредитацию ВС РФ. В мессенджерах были обнаружены переписки, в том числе с отцом, в которых Россия, ее политика, Вооруженные силы и проводимая СВО обсуждается в негативном ключе, а политике Украины и США выражается симпатия.
Суд, изучив доводы, решил, что оспариваемое решение является законным и обоснованным. Постановление суда вступило в силу в конце марта.
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РоссияУкраинаТаиландФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Шереметьево (аэропорт)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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