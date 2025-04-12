https://ria.ru/20250412/ukraina-2010847507.html

Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в его телефоне

Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в его телефоне - РИА Новости, 12.04.2025

Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в его телефоне

Российские погранслужбы в "Шереметьево" дважды не пустили в Россию гражданина Украины из-за обнаруженных в записной книжке телефона контактов украинских... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T07:29:00+03:00

2025-04-12T07:29:00+03:00

2025-04-12T07:29:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские погранслужбы в "Шереметьево" дважды не пустили в Россию гражданина Украины из-за обнаруженных в записной книжке телефона контактов украинских военнослужащих, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что украинцу дважды с разницей в два месяца в течение 2024 года было отказано во въезде в Россию сотрудниками пограничного контроля ФСБ в международном аэропорту "Шереметьево" после прилета из Таиланда. Он обратился в суд, добиваясь признания этих решений незаконными. Заявитель в иске указал, что на территории РФ к ответственности не привлекался, является профессиональным работником по уходу за лицами пожилого возраста и детьми, имеет действующий ВНЖ, платит в России налоги. Кроме того, в РФ проживают его мать и брат, а значит, отказ во въезде в страну "нарушает его право на уважение личной и семейной жизни". Судом была приобщена справка от пограничников, их проверкой было установлено, что украинец в телефоне хранит номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины, подписан на проукраинские каналы в Telegram, направленные на дискредитацию ВС РФ. В мессенджерах были обнаружены переписки, в том числе с отцом, в которых Россия, ее политика, Вооруженные силы и проводимая СВО обсуждается в негативном ключе, а политике Украины и США выражается симпатия. Суд, изучив доводы, решил, что оспариваемое решение является законным и обоснованным. Постановление суда вступило в силу в конце марта.

https://ria.ru/20250326/sud-2007335038.html

https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, таиланд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шереметьево (аэропорт), вооруженные силы украины, общество