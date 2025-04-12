Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в его телефоне
Гражданина Украины не пустили в Россию из-за контактов ВСУ, СБУ и ГУР в телефоне
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Шереметьево", терминал "С"
Международный аэропорт "Шереметьево", терминал "С". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские погранслужбы в "Шереметьево" дважды не пустили в Россию гражданина Украины из-за обнаруженных в записной книжке телефона контактов украинских военнослужащих, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что украинцу дважды с разницей в два месяца в течение 2024 года было отказано во въезде в Россию сотрудниками пограничного контроля ФСБ в международном аэропорту "Шереметьево" после прилета из Таиланда. Он обратился в суд, добиваясь признания этих решений незаконными.
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Заявитель в иске указал, что на территории РФ к ответственности не привлекался, является профессиональным работником по уходу за лицами пожилого возраста и детьми, имеет действующий ВНЖ, платит в России налоги. Кроме того, в РФ проживают его мать и брат, а значит, отказ во въезде в страну "нарушает его право на уважение личной и семейной жизни".
Судом была приобщена справка от пограничников, их проверкой было установлено, что украинец в телефоне хранит номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины, подписан на проукраинские каналы в Telegram, направленные на дискредитацию ВС РФ. В мессенджерах были обнаружены переписки, в том числе с отцом, в которых Россия, ее политика, Вооруженные силы и проводимая СВО обсуждается в негативном ключе, а политике Украины и США выражается симпатия.
Суд, изучив доводы, решил, что оспариваемое решение является законным и обоснованным. Постановление суда вступило в силу в конце марта.