Житель Дзержинска сравнил мобилизацию в ВСУ с убийством родственников
Беженец Давидович назвал мобилизацию попыткой Киева заставить убивать родных
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного от ВСУ Дзержинска (украинское название Торецк) Роман Давидович в беседе РИА Новости назвал принудительную мобилизацию в ВСУ попыткой киевского режима "заставить убивать родственников", сам он больше полугода скрывался от представителей ТЦК, как на Украине называют военкоматы.
"Меня вообще семь месяцев ловили. Именно так хотели с участковым меня отправить в армию. Ну, а как это можно? Как я возьму в руки оружие и пойду убивать? Киевский режим действительно заставлял убивать родственников и знакомых с противоположной стороны", - сказал Давидович.
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Он добавил, что в его городе людей забирали прямо с улиц, даже если они были на костылях, женщинам же приходилось прятать своих мужчин от мобилизации.
"Подъезжали на остановки вот эти люди, где банкоматы, где скопление людей. Несколько машин с разных сторон. Вылезают лбы и все равно - косой ты, хромой или на костылях, - заломали, кого поймали. А кто убежал, тот молодец, успел. Кого поймали, все - на ЗСУ (ВСУ - ред.). В последнее время вообще по улицам ездили, по дворам мужиков высматривали, по частному сектору. По подъездам ходили, в двери постукивали. Женщины мужчин прятали. Сами ходили, сумки тягали в магазины. И меня тоже прятали", - добавил беженец.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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