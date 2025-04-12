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Сестра уничтоженного на Украине наемника обвинила Киев в безразличии

Сестра уничтоженного на Украине наемника обвинила Киев в безразличии - РИА Новости, 12.04.2025

Сестра уничтоженного на Украине наемника обвинила Киев в безразличии

Сестра ликвидированного на Украине колумбийского наемника Хонатана Мартинеса Вильяды рассказала РИА Новости о равнодушии украинских властей к судьбе воюющих на... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T03:10:00+03:00

2025-04-12T03:10:00+03:00

2025-04-12T04:41:00+03:00

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БОГОТА, 12 апр — РИА Новости. Сестра ликвидированного на Украине колумбийского наемника Хонатана Мартинеса Вильяды рассказала РИА Новости о равнодушии украинских властей к судьбе воюющих на стороне Киева иностранцев."Нам сообщил об этом друг моего брата, воевавший вместе с ним ... После мы говорили с командиром, который лишь подтвердил, что мой брат мертв. Что касается личных вещей, он сказал, что нам следует связаться с Андресом Рейесом под позывным "Эскорт". И на этом все закончилось. Он сказал, что нам больше не следует ему писать, что это уже не его проблема", — рассказала она.По словам собеседницы агентства, Хонатан отправился на Украину в составе группы наемников из семи человек. Мотивацией для участия в боевых действиях послужили финансовые трудности. Билеты на рейс авиакомпании Iberia из Боготы до Мадрида группе новоиспеченных наемников прислали украинские войска, а по Европе они передвигались с сопровождающими на автомобилях. Из семи колумбийских граждан двое решили отказаться от авантюры еще по пути: один из них сбежал ночью в Испании, другой исчез во Франции.Семья потеряла связь с Хонатаном 11 февраля. Как рассказал им его сослуживец, после 11 дней на боевой позиции никто из командования украинских войск не пожелал вывести выходцев из Колумбии с передовой."Никто (из киевского режима и других наемников. — Прим. ред.) не согласился — говорили, боятся. (Украинские власти. — Прим. ред.) их бросили на произвол судьбы. Ситуация была хаотичной, и члены группы погибали один за другим. Первым погиб "Лукас", потом — "Койот". Не знаю их настоящих имен", — вспоминает подробности Каролина Вильяда.После ликвидации наемников их тела остались на поле боя, и никаких попыток найти их и передать семьям киевский режим не предпринимал."Мой брат лежит мертвый в окопе, и (по словам его главаря. — Прим. ред.) — забрать тела можно будет только когда война закончится. А пока командир бригады ничего сделать не может", — добавила она.Потерявшая брата колумбийка предостерегла соотечественников от участия в боях на стороне киевского режима, поскольку иностранные наемники будут предоставлены на фронте сами себе. При этом Каролина Вильяда усомнилась, что обещанное этим людям вознаграждение вообще будет выплачено киевским режимом."Вы не успеете его потратить, вас там просто бросят", — заключила собеседница агентства.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

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https://ria.ru/20241217/naemniki-1989585382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, богота, владимир путин, мария захарова, сергей лавров, в мире