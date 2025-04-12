https://ria.ru/20250412/ugroza-2010846442.html
"Черная дыра": на Западе испугались российской подлодки
"Черная дыра": на Западе испугались российской подлодки - РИА Новости, 12.04.2025
"Черная дыра": на Западе испугались российской подлодки
Российская подлодка серии "Палтус" на протяжении нескольких десятилетий держит в страхе страны НАТО, пишет издание 19fortyfive. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:13:00+03:00
2025-04-12T07:13:00+03:00
2025-04-12T07:19:00+03:00
россия
андрей белоусов
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000910459_0:163:3177:1950_1920x0_80_0_0_6851fcdc1c30f81f54cb3aa70f77abdd.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская подлодка серии "Палтус" на протяжении нескольких десятилетий держит в страхе страны НАТО, пишет издание 19fortyfive."В дополнение к своей предназначенной роли противокорабельной и противолодочной платформы, подлодки Палтус также выполняют сбор разведданных. Они могут делать это благодаря своей низкой акустической сигнатуре, из-за которой они получили прозвище черная дыра", — говорится в материале.В статье указано, что этот тип подводной лодки остается опасным для стран НАТО на протяжении нескольких десятилетий из-за большого запаса для модернизации и улучшения. Так, среди прочего, на вооружении субмарины стоит высокоточная крылатая ракета "Калибр"."Подводные лодки серии "Палтус" зарекомендовали себя как универсальные и надежные, особенно при выполнении краткосрочных боевых задач", — заключил автор.Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил о важности обновления подводного флота. Он подчеркнул, что качественная модернизация и мастерство личного состава позволят подводному флоту отражать любое политическое давление извне.
https://ria.ru/20250330/video-2008232503.html
https://ria.ru/20250328/putin-2007838870.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000910459_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_e327dd2e446657eb46c9bbdf07e871ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов, нато, в мире
Россия, Андрей Белоусов, НАТО, В мире
"Черная дыра": на Западе испугались российской подлодки
19fortyfive: подводная лодка серии Палтус остается угрозой кораблям НАТО