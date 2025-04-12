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"Черная дыра": на Западе испугались российской подлодки

"Черная дыра": на Западе испугались российской подлодки - РИА Новости, 12.04.2025

"Черная дыра": на Западе испугались российской подлодки

Российская подлодка серии "Палтус" на протяжении нескольких десятилетий держит в страхе страны НАТО, пишет издание 19fortyfive. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T07:13:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская подлодка серии "Палтус" на протяжении нескольких десятилетий держит в страхе страны НАТО, пишет издание 19fortyfive."В дополнение к своей предназначенной роли противокорабельной и противолодочной платформы, подлодки Палтус также выполняют сбор разведданных. Они могут делать это благодаря своей низкой акустической сигнатуре, из-за которой они получили прозвище черная дыра", — говорится в материале.В статье указано, что этот тип подводной лодки остается опасным для стран НАТО на протяжении нескольких десятилетий из-за большого запаса для модернизации и улучшения. Так, среди прочего, на вооружении субмарины стоит высокоточная крылатая ракета "Калибр"."Подводные лодки серии "Палтус" зарекомендовали себя как универсальные и надежные, особенно при выполнении краткосрочных боевых задач", — заключил автор.Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил о важности обновления подводного флота. Он подчеркнул, что качественная модернизация и мастерство личного состава позволят подводному флоту отражать любое политическое давление извне.

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