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"Черная дыра": на Западе испугались российской подлодки - РИА Новости, 12.04.2025
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07:13 12.04.2025 (обновлено: 07:19 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/ugroza-2010846442.html
"Черная дыра": на Западе испугались российской подлодки
"Черная дыра": на Западе испугались российской подлодки - РИА Новости, 12.04.2025
"Черная дыра": на Западе испугались российской подлодки
Российская подлодка серии "Палтус" на протяжении нескольких десятилетий держит в страхе страны НАТО, пишет издание 19fortyfive. РИА Новости, 12.04.2025
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская подлодка серии "Палтус" на протяжении нескольких десятилетий держит в страхе страны НАТО, пишет издание 19fortyfive."В дополнение к своей предназначенной роли противокорабельной и противолодочной платформы, подлодки Палтус также выполняют сбор разведданных. Они могут делать это благодаря своей низкой акустической сигнатуре, из-за которой они получили прозвище черная дыра", — говорится в материале.В статье указано, что этот тип подводной лодки остается опасным для стран НАТО на протяжении нескольких десятилетий из-за большого запаса для модернизации и улучшения. Так, среди прочего, на вооружении субмарины стоит высокоточная крылатая ракета "Калибр"."Подводные лодки серии "Палтус" зарекомендовали себя как универсальные и надежные, особенно при выполнении краткосрочных боевых задач", — заключил автор.Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил о важности обновления подводного флота. Он подчеркнул, что качественная модернизация и мастерство личного состава позволят подводному флоту отражать любое политическое давление извне.
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россия, андрей белоусов, нато, в мире
Россия, Андрей Белоусов, НАТО, В мире
"Черная дыра": на Западе испугались российской подлодки

19fortyfive: подводная лодка серии Палтус остается угрозой кораблям НАТО

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкДизель-электрическая подводная лодка "Якутск"
Дизель-электрическая подводная лодка Якутск - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
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Дизель-электрическая подводная лодка "Якутск". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская подлодка серии "Палтус" на протяжении нескольких десятилетий держит в страхе страны НАТО, пишет издание 19fortyfive.
"В дополнение к своей предназначенной роли противокорабельной и противолодочной платформы, подлодки Палтус также выполняют сбор разведданных. Они могут делать это благодаря своей низкой акустической сигнатуре, из-за которой они получили прозвище черная дыра", — говорится в материале.
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В статье указано, что этот тип подводной лодки остается опасным для стран НАТО на протяжении нескольких десятилетий из-за большого запаса для модернизации и улучшения. Так, среди прочего, на вооружении субмарины стоит высокоточная крылатая ракета "Калибр".
"Подводные лодки серии "Палтус" зарекомендовали себя как универсальные и надежные, особенно при выполнении краткосрочных боевых задач", — заключил автор.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил о важности обновления подводного флота. Он подчеркнул, что качественная модернизация и мастерство личного состава позволят подводному флоту отражать любое политическое давление извне.
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