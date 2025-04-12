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В Уфе произошла массовая драка у ночного клуба - РИА Новости, 12.04.2025
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15:40 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/ufa-2010889980.html
В Уфе произошла массовая драка у ночного клуба
В Уфе произошла массовая драка у ночного клуба - РИА Новости, 12.04.2025
В Уфе произошла массовая драка у ночного клуба
В массовой драке около ночного клуба в Уфе пострадали пять человек, двое из них получили ножевые ранения, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:40:00+03:00
2025-04-12T15:40:00+03:00
происшествия
уфа
россия
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УФА, 12 апр - РИА Новости. В массовой драке около ночного клуба в Уфе пострадали пять человек, двое из них получили ножевые ранения, сообщает СУСК РФ по Башкирии. "По версии следствия, утром 12 апреля около ночного клуба на улице Коммунистическая между двумя компаниями произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой пятеро участников получили телесные повреждения, в том числе двоим были причинены ножевые ранения",- говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве. С участниками конфликта проводятся следственные действия, добавили в ведомстве.
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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан
В Уфе произошла массовая драка у ночного клуба

В массовой драке около ночного клуба в Уфе пострадали пять человек

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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УФА, 12 апр - РИА Новости. В массовой драке около ночного клуба в Уфе пострадали пять человек, двое из них получили ножевые ранения, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
"По версии следствия, утром 12 апреля около ночного клуба на улице Коммунистическая между двумя компаниями произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой пятеро участников получили телесные повреждения, в том числе двоим были причинены ножевые ранения",- говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве. С участниками конфликта проводятся следственные действия, добавили в ведомстве.
Одного из участников драки сбросили с моста на набережную в центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Петербурге одного из участников драки сбросили с моста
9 апреля, 14:23
 
ПроисшествияУфаРоссияРеспублика Башкортостан
 
 
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