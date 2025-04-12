https://ria.ru/20250412/ufa-2010889980.html

В Уфе произошла массовая драка у ночного клуба

В Уфе произошла массовая драка у ночного клуба - РИА Новости, 12.04.2025

В Уфе произошла массовая драка у ночного клуба

В массовой драке около ночного клуба в Уфе пострадали пять человек, двое из них получили ножевые ранения, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:40:00+03:00

2025-04-12T15:40:00+03:00

2025-04-12T15:40:00+03:00

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уфа

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УФА, 12 апр - РИА Новости. В массовой драке около ночного клуба в Уфе пострадали пять человек, двое из них получили ножевые ранения, сообщает СУСК РФ по Башкирии. "По версии следствия, утром 12 апреля около ночного клуба на улице Коммунистическая между двумя компаниями произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой пятеро участников получили телесные повреждения, в том числе двоим были причинены ножевые ранения",- говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве. С участниками конфликта проводятся следственные действия, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250409/peterburg-2010240152.html

уфа

россия

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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан