https://ria.ru/20250412/turtsiya-2010944973.html
В Турции оценили возможность проведения саммита России и Украины
В Турции оценили возможность проведения саммита России и Украины - РИА Новости, 12.04.2025
В Турции оценили возможность проведения саммита России и Украины
Саммит России и Украины в Турции возможен, но для его реализации необходимо объединение усилий всех сторон, заявил РИА Новости заместитель председателя по... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T23:10:00+03:00
2025-04-12T23:10:00+03:00
2025-04-12T23:10:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 12 апр – РИА Новости. Саммит России и Украины в Турции возможен, но для его реализации необходимо объединение усилий всех сторон, заявил РИА Новости заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз. "Конечно, возможен (саммит - ред.). Необходима воля сторон. У русского и украинского народов много общего, невозможно разделить эти народы. Я был свидетелем всех процессов на евразийском пространстве за последние 17 лет. Думаю, вопрос надо ставить не о том, возможна ли эта встреча в Турции, а о том, как сделать так, чтобы она состоялась в Турции", - сказал Коркмаз, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, считает ли турецкая правящая партия возможным проведение переговоров РФ и Украины на высшем уровне.
https://ria.ru/20250412/turtsija-2010871126.html
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в мире, россия, украина, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция
В Турции оценили возможность проведения саммита России и Украины
Коркмаз: саммит России и Украины в Турции возможен, но нужно объединить усилия