https://ria.ru/20250412/turtsiya-2010944973.html

В Турции оценили возможность проведения саммита России и Украины

В Турции оценили возможность проведения саммита России и Украины - РИА Новости, 12.04.2025

В Турции оценили возможность проведения саммита России и Украины

Саммит России и Украины в Турции возможен, но для его реализации необходимо объединение усилий всех сторон, заявил РИА Новости заместитель председателя по... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T23:10:00+03:00

2025-04-12T23:10:00+03:00

2025-04-12T23:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg

АНТАЛЬЯ, 12 апр – РИА Новости. Саммит России и Украины в Турции возможен, но для его реализации необходимо объединение усилий всех сторон, заявил РИА Новости заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз. "Конечно, возможен (саммит - ред.). Необходима воля сторон. У русского и украинского народов много общего, невозможно разделить эти народы. Я был свидетелем всех процессов на евразийском пространстве за последние 17 лет. Думаю, вопрос надо ставить не о том, возможна ли эта встреча в Турции, а о том, как сделать так, чтобы она состоялась в Турции", - сказал Коркмаз, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, считает ли турецкая правящая партия возможным проведение переговоров РФ и Украины на высшем уровне.

https://ria.ru/20250412/turtsija-2010871126.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, турция