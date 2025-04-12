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В Турции оценили возможность проведения саммита России и Украины - РИА Новости, 12.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/turtsiya-2010944973.html
В Турции оценили возможность проведения саммита России и Украины
В Турции оценили возможность проведения саммита России и Украины - РИА Новости, 12.04.2025
В Турции оценили возможность проведения саммита России и Украины
Саммит России и Украины в Турции возможен, но для его реализации необходимо объединение усилий всех сторон, заявил РИА Новости заместитель председателя по... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T23:10:00+03:00
2025-04-12T23:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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АНТАЛЬЯ, 12 апр – РИА Новости. Саммит России и Украины в Турции возможен, но для его реализации необходимо объединение усилий всех сторон, заявил РИА Новости заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз. "Конечно, возможен (саммит - ред.). Необходима воля сторон. У русского и украинского народов много общего, невозможно разделить эти народы. Я был свидетелем всех процессов на евразийском пространстве за последние 17 лет. Думаю, вопрос надо ставить не о том, возможна ли эта встреча в Турции, а о том, как сделать так, чтобы она состоялась в Турции", - сказал Коркмаз, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, считает ли турецкая правящая партия возможным проведение переговоров РФ и Украины на высшем уровне.
https://ria.ru/20250412/turtsija-2010871126.html
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в мире, россия, украина, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция
В Турции оценили возможность проведения саммита России и Украины

Коркмаз: саммит России и Украины в Турции возможен, но нужно объединить усилия

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 12 апр – РИА Новости. Саммит России и Украины в Турции возможен, но для его реализации необходимо объединение усилий всех сторон, заявил РИА Новости заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз.
"Конечно, возможен (саммит - ред.). Необходима воля сторон. У русского и украинского народов много общего, невозможно разделить эти народы. Я был свидетелем всех процессов на евразийском пространстве за последние 17 лет. Думаю, вопрос надо ставить не о том, возможна ли эта встреча в Турции, а о том, как сделать так, чтобы она состоялась в Турции", - сказал Коркмаз, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, считает ли турецкая правящая партия возможным проведение переговоров РФ и Украины на высшем уровне.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Правящая партия Турции прокомментировала переговоры России и США
Вчера, 12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТурция
 
 
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