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Правящая партия Турции прокомментировала переговоры России и США - РИА Новости, 12.04.2025
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12:29 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/turtsija-2010871126.html
Правящая партия Турции прокомментировала переговоры России и США
Правящая партия Турции прокомментировала переговоры России и США - РИА Новости, 12.04.2025
Правящая партия Турции прокомментировала переговоры России и США
Выбор Стамбула в качестве площадки для переговоров делегаций РФ и США не является случайным, процесс продолжится в Турции, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:29:00+03:00
2025-04-12T12:29:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 12 апр – РИА Новости. Выбор Стамбула в качестве площадки для переговоров делегаций РФ и США не является случайным, процесс продолжится в Турции, заявил РИА Новости заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз. "Посмотрите на то, как дипломатический форум в Анталье собрал гостей со всего мира. Турция не только собирает всех у стола, но и выполняет функцию "голоса совести". Турция стала центром мировой дипломатии в многополярном мире с целью достижения общих целей. Проблемы в Сирии, Ливии решаются через Турцию, посредством Турции. В этой связи переговоры делегаций РФ и США и выбор Стамбула в качестве площадки не является случайным, процесс будет продолжен в Турции. Не стоит удивляться этому. Взгляд Турции на процесс основан на справедливости, Анкара не преследует никаких целей", - сказал Коркмаз.США и Россия в четверг в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи нормализации работы диппредставительств обеих стран.
https://ria.ru/20250411/turtsija-2010676874.html
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010557028.html
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в мире, турция, россия, сша, александр дарчиев, оон
В мире, Турция, Россия, США, Александр Дарчиев, ООН
Правящая партия Турции прокомментировала переговоры России и США

Правящая партия Турции: выбор Стамбула местом переговоров России и США неслучаен

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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Стамбул. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 12 апр – РИА Новости. Выбор Стамбула в качестве площадки для переговоров делегаций РФ и США не является случайным, процесс продолжится в Турции, заявил РИА Новости заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз.
"Посмотрите на то, как дипломатический форум в Анталье собрал гостей со всего мира. Турция не только собирает всех у стола, но и выполняет функцию "голоса совести". Турция стала центром мировой дипломатии в многополярном мире с целью достижения общих целей. Проблемы в Сирии, Ливии решаются через Турцию, посредством Турции. В этой связи переговоры делегаций РФ и США и выбор Стамбула в качестве площадки не является случайным, процесс будет продолжен в Турции. Не стоит удивляться этому. Взгляд Турции на процесс основан на справедливости, Анкара не преследует никаких целей", - сказал Коркмаз.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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США и Россия в четверг в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи нормализации работы диппредставительств обеих стран.
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В миреТурцияРоссияСШААлександр ДарчиевООН
 
 
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