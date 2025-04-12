https://ria.ru/20250412/tunis-2010938155.html

Освобожденные россияне рассказали, сколько потратили на экспертизу в Тунисе

Освобожденные россияне рассказали, сколько потратили на экспертизу в Тунисе - РИА Новости, 12.04.2025

Освобожденные россияне рассказали, сколько потратили на экспертизу в Тунисе

Освобожденные тунисскими властями россияне сообщили, что были вынуждены заплатить около 700 тысяч рублей адвокату и порядка 400 тысяч за экспертизу, не получив... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T21:48:00+03:00

2025-04-12T21:48:00+03:00

2025-04-12T21:48:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Освобожденные тунисскими властями россияне сообщили, что были вынуждены заплатить около 700 тысяч рублей адвокату и порядка 400 тысяч за экспертизу, не получив "ни копейки" помощи. Вторая группа из трех российских граждан, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, а теперь освобожденных местными властями, прибыла в московский аэропорт "Домодедово". Ранее другая приземлилась в "Шереметьево". "За экспертизу платили мы, оказывается. За нашу же экспертизу заплатили где-то 400 тысяч. 700 тысяч рублей адвокату положено. В итоге больше миллиона рублей пришлось потратить, не получив ни копейки помощи", - рассказали россияне. По их словам, они позже узнали об этой сумме от друзей. В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В дипмиссии сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу. Накануне тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом в Тунисе принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в ноябре 2024 года в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, однако обвинения им так и не предъявили. Решение суда было принято после расследования, которое доказало их непричастность.

https://ria.ru/20250411/tunis-2010787125.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010933443.html

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в мире, тунис (страна), россия, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)