https://ria.ru/20250412/tunis-2010936268.html
Освобожденные в Тунисе россияне рассказали, как воспринимают пережитое
Освобожденные в Тунисе россияне рассказали, как воспринимают пережитое - РИА Новости, 12.04.2025
Освобожденные в Тунисе россияне рассказали, как воспринимают пережитое
Освобожденные тунисскими властями россияне рассказали, что воспринимают пережитое задержание и жизнь в тюрьме как "путешествие", сейчас всё уже хорошо. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T21:25:00+03:00
2025-04-12T21:25:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Освобожденные тунисскими властями россияне рассказали, что воспринимают пережитое задержание и жизнь в тюрьме как "путешествие", сейчас всё уже хорошо. Вторая группа из трех российских граждан, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, а теперь освобожденных местными властями, прибыла в московский аэропорт "Домодедово". Ранее другая приземлилась в "Шереметьево". "Всё нормально. Всё хорошо. Это хороший эксперимент", - сказал один из россиян. "Сейчас мы воспринимаем это как путешествие. Там было тяжело, а сейчас очень рады", - подчеркнул другой. Они также рассказали, что уже общались со своими близкими. "Кто-то общался. Я общался. Только по переписке. Позвоним еще. Приедем домой, позвоним", - сообщили россияне. В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В дипмиссии сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу. Накануне тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом в Тунисе принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в ноябре 2024 года в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, однако обвинения им так и не предъявили. Решение суда было принято после расследования, которое доказало их непричастность.
https://ria.ru/20250412/tunis-2010926110.html
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в мире, тунис (страна), россия, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
В мире, Тунис (страна), Россия, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Освобожденные в Тунисе россияне рассказали, как воспринимают пережитое
Освобожденные в Тунисе россияне рассказали о пережитом как о путешествии
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Освобожденные тунисскими властями россияне рассказали, что воспринимают пережитое задержание и жизнь в тюрьме как "путешествие", сейчас всё уже хорошо.
Вторая группа из трех российских граждан, задержанных в Тунисе
в ноябре прошлого года, а теперь освобожденных местными властями, прибыла в московский аэропорт "Домодедово
". Ранее другая приземлилась в "Шереметьево
".
"Всё нормально. Всё хорошо. Это хороший эксперимент", - сказал один из россиян.
"Сейчас мы воспринимаем это как путешествие. Там было тяжело, а сейчас очень рады", - подчеркнул другой.
Они также рассказали, что уже общались со своими близкими.
"Кто-то общался. Я общался. Только по переписке. Позвоним еще. Приедем домой, позвоним", - сообщили россияне.
В пятницу посольство РФ
подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В дипмиссии сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.
Накануне тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом в Тунисе принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в ноябре 2024 года в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, однако обвинения им так и не предъявили. Решение суда было принято после расследования, которое доказало их непричастность.