https://ria.ru/20250412/tunis-2010935887.html

Освобожденные россияне рассказали, как их задерживали в Тунисе

Освобожденные россияне рассказали, как их задерживали в Тунисе - РИА Новости, 12.04.2025

Освобожденные россияне рассказали, как их задерживали в Тунисе

Освобожденные тунисскими властями россияне рассказали, что их задерживали около 20 полицейских на шести машинах. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T21:22:00+03:00

2025-04-12T21:22:00+03:00

2025-04-12T21:22:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Освобожденные тунисскими властями россияне рассказали, что их задерживали около 20 полицейских на шести машинах. Вторая группа из трех российских граждан, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, а теперь освобожденных местными властями, прибыла в московский аэропорт "Домодедово". Ранее другая приземлилась в "Шереметьево". "Нас взяли с утра всех. Мы жили на четырех квартирах. Приехали шесть машин, человек 20 полицейских", - рассказали россияне журналистам. Один из них отметил, что они занимались не "классическим туризмом". "Хотел добавить, что мы не как классические туристы: отель, бронь, путевка. Мы как дикарями… Едем в страну, снимаем квартиру", - указал он. В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. Накануне тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом в Тунисе принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в ноябре 2024 года в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, однако обвинения им так и не предъявили. Решение суда было принято после расследования, которое доказало их непричастность.

https://ria.ru/20250412/moskva-2010929699.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010927610.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010928442.html

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тунис (страна), россия, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), в мире