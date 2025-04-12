https://ria.ru/20250412/tunis-2010935399.html

Освобожденные из тунисской тюрьмы россияне рассказали о своем самочувствии

Освобожденные из тунисской тюрьмы россияне рассказали о своем самочувствии - РИА Новости, 12.04.2025

Освобожденные из тунисской тюрьмы россияне рассказали о своем самочувствии

Освобожденные тунисскими властями россияне рассказали о своем самочувствии после содержания в тюрьме, серьезного ничего нет, но состояние нужно будет еще... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T21:17:00+03:00

2025-04-12T21:17:00+03:00

2025-04-12T21:17:00+03:00

в мире

тунис (страна)

россия

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150656/43/1506564365_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_6f162462dfec394b9fbdd31ac6195359.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Освобожденные тунисскими властями россияне рассказали о своем самочувствии после содержания в тюрьме, серьезного ничего нет, но состояние нужно будет еще проверить. Вторая группа из трех российских граждан, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, а теперь освобожденных местными властями, прибыла в московский аэропорт "Домодедово". Ранее другая приземлилась в "Шереметьево". "Устали, двое суток не спали. Считай, уже почти третьи сутки. Но мы очень рады, что вернулись домой", - сказали россияне журналистам. Они также ответили на вопрос, пострадало ли их здоровье в тюрьме. "Еще предстоит выяснить. Тяжелого ничего такого нет. Ничего не чувствуем, чтобы у нас что-то болело. Очень много вшей еще. Клопы. Это отдельная история про клопов", - сообщили освобожденные. В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В дипмиссии сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу. Накануне тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом в Тунисе принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в ноябре 2024 года в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, однако обвинения им так и не предъявили. Решение суда было принято после расследования, которое доказало их непричастность.

https://ria.ru/20250412/tunis-2010902846.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010933443.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010928442.html

тунис (страна)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тунис (страна), россия, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)