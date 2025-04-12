https://ria.ru/20250412/tunis-2010933443.html

Власти Туниса не объяснили россиянам причину задержания

Власти Туниса не объяснили россиянам причину задержания - РИА Новости, 12.04.2025

Власти Туниса не объяснили россиянам причину задержания

Власти Туниса не объяснили россиянам причину задержания, не предоставляли переводчика с арабского, а только припугивали, сообщили освобожденные тунисскими... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T20:53:00+03:00

2025-04-12T20:53:00+03:00

2025-04-12T21:54:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Власти Туниса не объяснили россиянам причину задержания, не предоставляли переводчика с арабского, а только припугивали, сообщили освобожденные тунисскими властями россияне.Вторая группа из трех российских граждан, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, а теперь освобожденных местными властями, прибыла в московский аэропорт "Домодедово". Ранее другая приземлилась в "Шереметьево"."Нас подозревали в причастности к терроризму, шпионажу. И, возможно, (нелегальные - ред.) раскопки… Самое интересное, что все документы на арабском, переводчика нет. Тебе не говорят даже, в чем тебя подозревают. Просто тебя припугивают, говорят: это что-то страшное", - сказали россияне журналистам.Один из них добавил, что только в тюрьме стало известно, что их обвиняют в терроризме, им якобы может грозить более 50 лет заключения за это.Освобожденные заявили, что посещали редкий исторический город. "Мы поехали изучать это место… Мы поехали в это место, не думали, не гадали даже, что это что-то запрещенное. Как нам назвали: красная зона. Как нам объяснили, там рядом граница с Алжиром. Это считается опасной зоной, террористы", - сообщили россияне.По их словам, в Тунисе не поняли, кем являлись россияне, и почему жили там три месяца. "Для посещения не запрещена была эта зона. Мы взяли частное такси, приехали в этот город, сняли квартиры, задекларировали контракт об аренде полиции. Полиция знала, что мы живем, работаем", - подчеркнули они.По их словам, полиция до съема квартиры обыскала их технику, все проверила. "Сказали - добро пожаловать. Вопросов не было. Проблем не было", - отметили россияне.По словам одного из россиян, их содержали в пяти тюрьмах. "Пять тюрем: по одному человеку на камеру. Пять месяцев друг друга не видели. Кто-то другого видел, когда на суде был", - отметил россиянин.В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В дипмиссии сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.Накануне тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом в Тунисе принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в ноябре 2024 года в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, однако обвинения им так и не предъявили. Решение суда было принято после расследования, которое доказало их непричастность.

https://ria.ru/20250412/tunis-2010915412.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010928442.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010936268.html

https://ria.ru/20250411/tunis-2010787125.html

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Освобожденные сограждане о действиях властей Туниса Власти Туниса не объяснили россиянам причину задержания, не предоставляли переводчика с арабского, а только припугивали, сообщили освобожденные сограждане. Нас подозревали в причастности к терроризму, шпионажу. И, возможно, (нелегальные) раскопки… Самое интересное, что все документы на арабском, переводчика нет. Тебе не говорят даже, в чем тебя подозревают. Один из них добавил, что только в тюрьме стало известно, что их обвиняют в терроризме, им якобы может грозить более 50 лет заключения за это. 2025-04-12T20:53 true PT0M35S

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в мире, тунис (страна), россия, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), алжир (провинция)