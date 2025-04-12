https://ria.ru/20250412/tunis-2010932440.html

Россиянин рассказал о содержании иностранцев в тунисских тюрьмах

Россиянин рассказал о содержании иностранцев в тунисских тюрьмах - РИА Новости, 12.04.2025

Россиянин рассказал о содержании иностранцев в тунисских тюрьмах

Иностранцев в тюрьмах Туниса содержат хуже, чем тунисских граждан, местные даже делились едой, сообщил один из освобожденных тунисскими властями россиян. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T20:35:00+03:00

2025-04-12T20:35:00+03:00

2025-04-12T20:41:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Иностранцев в тюрьмах Туниса содержат хуже, чем тунисских граждан, местные даже делились едой, сообщил один из освобожденных тунисскими властями россиян. Вторая группа из трех российских граждан, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, а теперь освобожденных местными властями, прибыла в московский аэропорт "Домодедово". Ранее другая приземлилась в "Шереметьево". "Условия содержания иностранца хуже, чем для обычного гражданина. Ты не знаешь языка. Ты не имеешь возможности общаться и поддерживать контакт, ты вынужден выучивать на примитивном уровне жестов, смеси того, что ты знаешь на французском, на английском и выучил на арабском. Не имеешь возможности свиданий, семья не знает. Запрещено принимать передачи", - сказал журналистам один из россиян. Он добавил, что задержанных освободили за неимением улик. "Питание, мягко говоря, помои. В самой тюрьме с нами делились, местные ребята помогали. Много нормальных людей. Переписка, звонки запрещены. Писать письма даже нельзя", - подчеркнул он. По словам освобожденного, российского консула он видел только дважды. В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В дипмиссии сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу. Накануне тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом в Тунисе принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в ноябре 2024 года в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, однако обвинения им так и не предъявили. Решение суда было принято после расследования, которое доказало их непричастность.

https://ria.ru/20250412/tunis-2010905259.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010902846.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010928442.html

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в мире, тунис (страна), россия, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)