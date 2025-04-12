https://ria.ru/20250412/tunis-2010926110.html

Освобожденный в Тунисе россиянин заявил, что больше туда не вернется

Освобожденный в Тунисе россиянин заявил, что больше туда не вернется - РИА Новости, 12.04.2025

Освобожденный в Тунисе россиянин заявил, что больше туда не вернется

Россиянин, освобожденный из тунисской тюрьмы, рассказал РИА Новости, что у него нет желания возвращаться в Тунис в ближайшие годы, а может быть, "до конца... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T19:39:00+03:00

2025-04-12T19:39:00+03:00

2025-04-12T21:46:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россиянин, освобожденный из тунисской тюрьмы, рассказал РИА Новости, что у него нет желания возвращаться в Тунис в ближайшие годы, а может быть, "до конца жизни". Ранее самолет с пятью из 11 освобожденных из тунисской тюрьмы россиян прибыл в московский аэропорт "Шереметьево". "В ближайшие годы, а может, даже до конца жизни, в Тунис ни ногой", - сказал собеседник агентства. По его словам, лететь в Россию всем освобожденным туристам пришлось группами - тунисские власти сказали, что они должны покинуть страну в течение пяти часов, а билеты "пусть родственники берут". В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В дипмиссии сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу. В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных. Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Обвинения россиянам предъявлены не были. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

https://ria.ru/20250412/tunis-2010905259.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010902846.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010910148.html

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в мире, тунис (страна), россия, шереметьево (аэропорт)