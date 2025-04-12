https://ria.ru/20250412/tsentr-2010876293.html

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 12.04.2025

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:26:00+03:00

2025-04-12T13:26:00+03:00

2025-04-12T13:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970012_0:300:3080:2033_1920x0_80_0_0_a4793714cd253e23a1682d8c376be8c0.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Котлино, Красноармейск, Котляровка, Богдановка, Удачное и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, пять пикапов и пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Caesar производства Франции.

https://ria.ru/20250404/zasada-2009269990.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины