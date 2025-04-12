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Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 12.04.2025
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:26:00+03:00
2025-04-12T13:26:00+03:00
2025-04-12T13:33:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Котлино, Красноармейск, Котляровка, Богдановка, Удачное и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, пять пикапов и пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Caesar производства Франции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи
ВСУ потеряли до 440 военных в зоне ответственности группировки "Центр"