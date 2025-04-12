https://ria.ru/20250412/trevoga-2010845269.html

В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности

В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 12.04.2025

В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности отменен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T06:40:00+03:00

2025-04-12T06:40:00+03:00

2025-04-12T06:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

безопасность

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Режим опасности БПЛА был введен в республике в 5.57 мск. "Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал Меняйло в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей меняйло, безопасность, республика северная осетия - алания