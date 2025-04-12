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В Краснодарском крае отменили опасность БПЛА
В Краснодарском крае отменили опасность БПЛА - РИА Новости, 12.04.2025
В Краснодарском крае отменили опасность БПЛА
Режим "Беспилотная опасность" отменен в Краснодаре и Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T06:38:00+03:00
2025-04-12T06:38:00+03:00
2025-04-12T06:40:00+03:00
краснодарский край
краснодар
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Режим "Беспилотная опасность" отменен в Краснодаре и Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки беспилотников была объявлена в Краснодаре в 23.17 мск пятницы, следом была объявлена опасность атаки БПЛА на всей Кубани. "Краснодар. Внимание! Отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении. Спустя пару минут угрозы атаки БПЛА отменили на территории всего края.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Краснодарский край, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В Краснодарском крае отменили опасность БПЛА
В Краснодаре и Краснодарском крае отменили режим беспилотной опасности