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В Краснодарском крае отменили опасность БПЛА

В Краснодарском крае отменили опасность БПЛА - РИА Новости, 12.04.2025

В Краснодарском крае отменили опасность БПЛА

Режим "Беспилотная опасность" отменен в Краснодаре и Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T06:38:00+03:00

2025-04-12T06:38:00+03:00

2025-04-12T06:40:00+03:00

краснодарский край

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Режим "Беспилотная опасность" отменен в Краснодаре и Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки беспилотников была объявлена в Краснодаре в 23.17 мск пятницы, следом была объявлена опасность атаки БПЛА на всей Кубани. "Краснодар. Внимание! Отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении. Спустя пару минут угрозы атаки БПЛА отменили на территории всего края.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность