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На Ставрополье отменили опасность атаки беспилотников
На Ставрополье отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.04.2025
На Ставрополье отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T06:20:00+03:00
2025-04-12T06:20:00+03:00
2025-04-12T06:40:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 2.11 мск, она продлилась чуть больше четырех часов. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении главы региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, безопасность
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
На Ставрополье отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Владимиров: на Ставрополье отменили опасность атаки беспилотников