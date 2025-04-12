https://ria.ru/20250412/trevoga-2010844571.html

На Ставрополье отменили опасность атаки беспилотников

На Ставрополье отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.04.2025

На Ставрополье отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T06:20:00+03:00

2025-04-12T06:20:00+03:00

2025-04-12T06:40:00+03:00

ставропольский край

владимир владимиров

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 2.11 мск, она продлилась чуть больше четырех часов. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении главы региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ставропольский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ставропольский край, владимир владимиров, безопасность