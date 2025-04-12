https://ria.ru/20250412/trevoga-2010843936.html
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 12.04.2025
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T06:10:00+03:00
2025-04-12T06:10:00+03:00
2025-04-12T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
безопасность
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. "Режим беспилотной опасности введен на территории Северной Осетии. Оперативный штаб республики работает в круглосуточном режиме. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меняйло, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Безопасность
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Меняйло: в Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности