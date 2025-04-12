https://ria.ru/20250412/trevoga-2010843936.html

В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности

В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 12.04.2025

В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T06:10:00+03:00

2025-04-12T06:10:00+03:00

2025-04-12T06:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. "Режим беспилотной опасности введен на территории Северной Осетии. Оперативный штаб республики работает в круглосуточном режиме. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей меняйло, безопасность