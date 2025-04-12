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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.04.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главного... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T04:22:00+03:00

2025-04-12T04:22:00+03:00

2025-04-12T04:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главного управления МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в 1.13 мск, спустя 2 часа 58 минут минуту тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность