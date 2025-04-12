Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:48 12.04.2025 (обновлено: 03:57 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/trevoga-2010837341.html
В Орловской области отменили ракетную опасность
В Орловской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.04.2025
В Орловской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Орловской области отменена, сообщает ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:48:00+03:00
2025-04-12T03:57:00+03:00
происшествия
орловская область
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ракетная опасность в Орловской области отменена, сообщает ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. Ракетная опасность почти одновременно - около 2.30 мск - была объявлена в Курской и Орловской областях. В Орловской она продлилась более 50 минут. "Орловская область: отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. Через несколько минут ракетную опасность отменили и в Курской области, об этом сообщил местный оперштаб.
https://ria.ru/20250411/zapad-2010770658.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de63fe092f89ad5222f3ffcb4556376f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орловская область, россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орловская область, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
В Орловской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Орловской области продлилась почти час

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ракетная опасность в Орловской области отменена, сообщает ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале.
Ракетная опасность почти одновременно - около 2.30 мск - была объявлена в Курской и Орловской областях. В Орловской она продлилась более 50 минут.
Суджанский район Курской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
На Западе ужаснулись ситуации в Курской области
Вчера, 16:37
"Орловская область: отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Через несколько минут ракетную опасность отменили и в Курской области, об этом сообщил местный оперштаб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОрловская областьРоссияКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала