https://ria.ru/20250412/trevoga-2010837341.html
В Орловской области отменили ракетную опасность
В Орловской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.04.2025
В Орловской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Орловской области отменена, сообщает ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:48:00+03:00
2025-04-12T03:48:00+03:00
2025-04-12T03:57:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ракетная опасность в Орловской области отменена, сообщает ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. Ракетная опасность почти одновременно - около 2.30 мск - была объявлена в Курской и Орловской областях. В Орловской она продлилась более 50 минут. "Орловская область: отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. Через несколько минут ракетную опасность отменили и в Курской области, об этом сообщил местный оперштаб.
https://ria.ru/20250411/zapad-2010770658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, орловская область, россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орловская область, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
В Орловской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Орловской области продлилась почти час