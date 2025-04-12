https://ria.ru/20250412/trevoga-2010837341.html

В Орловской области отменили ракетную опасность

В Орловской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.04.2025

В Орловской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Орловской области отменена, сообщает ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T03:48:00+03:00

2025-04-12T03:48:00+03:00

2025-04-12T03:57:00+03:00

происшествия

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курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ракетная опасность в Орловской области отменена, сообщает ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. Ракетная опасность почти одновременно - около 2.30 мск - была объявлена в Курской и Орловской областях. В Орловской она продлилась более 50 минут. "Орловская область: отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. Через несколько минут ракетную опасность отменили и в Курской области, об этом сообщил местный оперштаб.

https://ria.ru/20250411/zapad-2010770658.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

россия

курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, орловская область, россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)