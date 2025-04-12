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В двух регионах объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.04.2025
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02:45 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/trevoga-2010834434.html
В двух регионах объявили ракетную опасность
В двух регионах объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.04.2025
В двух регионах объявили ракетную опасность
Ракетная опасность практически одновременно объявлена в соседних Курской и Орловской областях, об этом сообщают местные власти. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:45:00+03:00
2025-04-12T02:45:00+03:00
происшествия
орловская область
курская область
андрей клычков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ракетная опасность практически одновременно объявлена в соседних Курской и Орловской областях, об этом сообщают местные власти. Оперативный штаб правительства Курской области сообщил о ракетной опасности в регионе в 2.28 мск. "Курская область: ракетная опасность!" - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале. Почти сразу опасность была объявлена и в соседней Орловской области. "Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность", - написал в 2.30 мск губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
курская область
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происшествия, орловская область, курская область, андрей клычков
Происшествия, Орловская область, Курская область, Андрей Клычков
В двух регионах объявили ракетную опасность

В Курской и Орловской областях объявили ракетную опасность

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ракетная опасность практически одновременно объявлена в соседних Курской и Орловской областях, об этом сообщают местные власти.
Оперативный штаб правительства Курской области сообщил о ракетной опасности в регионе в 2.28 мск.
"Курская область: ракетная опасность!" - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Почти сразу опасность была объявлена и в соседней Орловской области.
"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность", - написал в 2.30 мск губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
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ПроисшествияОрловская областьКурская областьАндрей Клычков
 
 
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