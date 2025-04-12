https://ria.ru/20250412/trevoga-2010834434.html

В двух регионах объявили ракетную опасность

В двух регионах объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.04.2025

В двух регионах объявили ракетную опасность

Ракетная опасность практически одновременно объявлена в соседних Курской и Орловской областях, об этом сообщают местные власти. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T02:45:00+03:00

2025-04-12T02:45:00+03:00

2025-04-12T02:45:00+03:00

происшествия

орловская область

курская область

андрей клычков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ракетная опасность практически одновременно объявлена в соседних Курской и Орловской областях, об этом сообщают местные власти. Оперативный штаб правительства Курской области сообщил о ракетной опасности в регионе в 2.28 мск. "Курская область: ракетная опасность!" - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале. Почти сразу опасность была объявлена и в соседней Орловской области. "Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность", - написал в 2.30 мск губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, орловская область, курская область, андрей клычков