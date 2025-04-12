https://ria.ru/20250412/trevoga-2010834434.html
В двух регионах объявили ракетную опасность
В двух регионах объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.04.2025
В двух регионах объявили ракетную опасность
Ракетная опасность практически одновременно объявлена в соседних Курской и Орловской областях, об этом сообщают местные власти. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:45:00+03:00
2025-04-12T02:45:00+03:00
2025-04-12T02:45:00+03:00
происшествия
орловская область
курская область
андрей клычков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ракетная опасность практически одновременно объявлена в соседних Курской и Орловской областях, об этом сообщают местные власти. Оперативный штаб правительства Курской области сообщил о ракетной опасности в регионе в 2.28 мск. "Курская область: ракетная опасность!" - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале. Почти сразу опасность была объявлена и в соседней Орловской области. "Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность", - написал в 2.30 мск губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, курская область, андрей клычков
Происшествия, Орловская область, Курская область, Андрей Клычков
В двух регионах объявили ракетную опасность
В Курской и Орловской областях объявили ракетную опасность