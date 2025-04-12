https://ria.ru/20250412/trevoga-2010833196.html
На Ставрополье объявили опасность атаки беспилотников
На Ставрополье объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.04.2025
На Ставрополье объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:23:00+03:00
2025-04-12T02:23:00+03:00
2025-04-12T02:23:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
безопасность
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб "112", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, безопасность
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Безопасность
На Ставрополье объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Владимиров: на Ставрополье объявили опасность атаки беспилотников