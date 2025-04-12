Трамп продлил чрезвычайное положение в США
Трамп продлил режим ЧП в США под предлогом якобы вредоносных действий России
Флаг США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы вредоносных внешнеполитических действий России, следует из текста документа, подписанного главой государства.
"Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации", — говорится в заголовке документа, внесенного Белым домом в федеральный реестр нормативных актов.
Документ должны опубликовать 14 апреля.
Отмечается, что бывший президент США Джо Байден ввел режим ЧП в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также блокировал российскую собственность и вводил санкции против Москвы.
В списке действий, якобы совершаемых правительством России, указаны попытки подорвать проведение демократических выборов в США и других странах, кибердеятельность и оказание влияния на иностранные правительства, которые продолжают представлять "необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".
"По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе президента 14024, <…> должно оставаться в силе после 15 апреля 2025 года. Таким образом, в соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных положениях в стране, я продлеваю на год действие чрезвычайного положения", — говорится в решении Трампа, под которым стоит подпись главы государства.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Тем не менее все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отмечал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом, подчеркнул президент, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.