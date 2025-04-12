https://ria.ru/20250412/tramp-2010913371.html

Трамп продлил чрезвычайное положение в США

Трамп продлил чрезвычайное положение в США - РИА Новости, 12.04.2025

Трамп продлил чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы вредоносных внешнеполитических действий России, следует из РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T18:18:00+03:00

2025-04-12T18:18:00+03:00

2025-04-12T18:34:00+03:00

в мире

сша

россия

москва

дональд трамп

джо байден

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы вредоносных внешнеполитических действий России, следует из текста документа, подписанного главой государства. "Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации", — говорится в заголовке документа, внесенного Белым домом в федеральный реестр нормативных актов. Документ должны опубликовать 14 апреля. Отмечается, что бывший президент США Джо Байден ввел режим ЧП в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также блокировал российскую собственность и вводил санкции против Москвы.В списке действий, якобы совершаемых правительством России, указаны попытки подорвать проведение демократических выборов в США и других странах, кибердеятельность и оказание влияния на иностранные правительства, которые продолжают представлять "необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов". "По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе президента 14024, <…> должно оставаться в силе после 15 апреля 2025 года. Таким образом, в соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных положениях в стране, я продлеваю на год действие чрезвычайного положения", — говорится в решении Трампа, под которым стоит подпись главы государства.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Тем не менее все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отмечал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом, подчеркнул президент, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.

https://ria.ru/20250412/evropa-2010888333.html

https://ria.ru/20250412/tramp-2010909523.html

https://ria.ru/20250412/tramp-2010885200.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, джо байден, владимир путин