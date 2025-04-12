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Трамп продлил чрезвычайное положение в США - РИА Новости, 12.04.2025
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18:18 12.04.2025 (обновлено: 18:34 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/tramp-2010913371.html
Трамп продлил чрезвычайное положение в США
Трамп продлил чрезвычайное положение в США - РИА Новости, 12.04.2025
Трамп продлил чрезвычайное положение в США
Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы вредоносных внешнеполитических действий России, следует из РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:18:00+03:00
2025-04-12T18:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы вредоносных внешнеполитических действий России, следует из текста документа, подписанного главой государства. "Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации", — говорится в заголовке документа, внесенного Белым домом в федеральный реестр нормативных актов. Документ должны опубликовать 14 апреля. Отмечается, что бывший президент США Джо Байден ввел режим ЧП в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также блокировал российскую собственность и вводил санкции против Москвы.В списке действий, якобы совершаемых правительством России, указаны попытки подорвать проведение демократических выборов в США и других странах, кибердеятельность и оказание влияния на иностранные правительства, которые продолжают представлять "необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов". "По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе президента 14024, &lt;…&gt; должно оставаться в силе после 15 апреля 2025 года. Таким образом, в соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных положениях в стране, я продлеваю на год действие чрезвычайного положения", — говорится в решении Трампа, под которым стоит подпись главы государства.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Тем не менее все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отмечал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом, подчеркнул президент, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.
https://ria.ru/20250412/evropa-2010888333.html
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в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, джо байден, владимир путин
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин
Трамп продлил чрезвычайное положение в США

Трамп продлил режим ЧП в США под предлогом якобы вредоносных действий России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы вредоносных внешнеполитических действий России, следует из текста документа, подписанного главой государства.
"Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации", — говорится в заголовке документа, внесенного Белым домом в федеральный реестр нормативных актов.
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Отмечается, что бывший президент США Джо Байден ввел режим ЧП в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также блокировал российскую собственность и вводил санкции против Москвы.
В списке действий, якобы совершаемых правительством России, указаны попытки подорвать проведение демократических выборов в США и других странах, кибердеятельность и оказание влияния на иностранные правительства, которые продолжают представлять "необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".
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"По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе президента 14024, <…> должно оставаться в силе после 15 апреля 2025 года. Таким образом, в соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных положениях в стране, я продлеваю на год действие чрезвычайного положения", — говорится в решении Трампа, под которым стоит подпись главы государства.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Тем не менее все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отмечал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом, подчеркнул президент, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.
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