Рейтинг@Mail.ru
Болтон рассказал, зачем Трамп хочет добиться мира на Украине - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/tramp-2010909523.html
Болтон рассказал, зачем Трамп хочет добиться мира на Украине
Болтон рассказал, зачем Трамп хочет добиться мира на Украине - РИА Новости, 12.04.2025
Болтон рассказал, зачем Трамп хочет добиться мира на Украине
Президент США Дональд Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T17:55:00+03:00
2025-04-12T17:55:00+03:00
в мире
украина
сша
восточный тимор
дональд трамп
барак обама
джон болтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047160_0:90:2975:1763_1920x0_80_0_0_6023b529d66e8405614badaede29cf0f.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему пост президента США два срока подряд - с 2009 по 2017 года, об этом заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в комментарии британскому изданию Sun.Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году "за усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми", став четвертым американским президентом после Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона и Джимми Картера, который был ей награжден. &quot;Его (Трампа - ред.) всегда раздражал факт того, что Барак Обама получил ее (премию - ред.), и на то были веские причины, потому что Обама ее не заслуживал. Но Трамп считает: &quot;Что ж, раз у Обамы она есть, почему ее не должен получить я?&quot;. Так что он хочет использовать миротворчество на Украине как своего рода основу для получения премии&quot;, - сказал Болтон.В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010815846.html
https://ria.ru/20250304/tramp-2002977290.html
украина
сша
восточный тимор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047160_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_1a45c91fa390af5b986241bc2198bb57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, восточный тимор, дональд трамп, барак обама, джон болтон
В мире, Украина, США, Восточный Тимор, Дональд Трамп, Барак Обама, Джон Болтон
Болтон рассказал, зачем Трамп хочет добиться мира на Украине

Болтон: Трамп хочет добиться мира на Украине ради Нобелевской премии мира

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему пост президента США два срока подряд - с 2009 по 2017 года, об этом заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в комментарии британскому изданию Sun.
Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году "за усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми", став четвертым американским президентом после Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона и Джимми Картера, который был ей награжден.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
СМИ: Уиткофф предложил Трампу стратегию по прекращению огня на Украине
11 апреля, 21:38
«

"Его (Трампа - ред.) всегда раздражал факт того, что Барак Обама получил ее (премию - ред.), и на то были веские причины, потому что Обама ее не заслуживал. Но Трамп считает: "Что ж, раз у Обамы она есть, почему ее не должен получить я?". Так что он хочет использовать миротворчество на Украине как своего рода основу для получения премии", - сказал Болтон.

В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Конгрессмен выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира
4 марта, 14:36
 
В миреУкраинаСШАВосточный ТиморДональд ТрампБарак ОбамаДжон Болтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала