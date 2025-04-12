https://ria.ru/20250412/tramp-2010909523.html

Болтон рассказал, зачем Трамп хочет добиться мира на Украине

Болтон рассказал, зачем Трамп хочет добиться мира на Украине - РИА Новости, 12.04.2025

Болтон рассказал, зачем Трамп хочет добиться мира на Украине

Президент США Дональд Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T17:55:00+03:00

2025-04-12T17:55:00+03:00

2025-04-12T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему пост президента США два срока подряд - с 2009 по 2017 года, об этом заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в комментарии британскому изданию Sun.Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году "за усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми", став четвертым американским президентом после Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона и Джимми Картера, который был ей награжден. "Его (Трампа - ред.) всегда раздражал факт того, что Барак Обама получил ее (премию - ред.), и на то были веские причины, потому что Обама ее не заслуживал. Но Трамп считает: "Что ж, раз у Обамы она есть, почему ее не должен получить я?". Так что он хочет использовать миротворчество на Украине как своего рода основу для получения премии", - сказал Болтон.В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".

https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010815846.html

https://ria.ru/20250304/tramp-2002977290.html

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в мире, украина, сша, восточный тимор, дональд трамп, барак обама, джон болтон