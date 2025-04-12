Трамп готов к компромиссу в переговорах с Ираном, пишут СМИ
Axios: Трамп готов к компромиссу в переговорах с Ираном, чтобы заключить сделку
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов пойти на компромисс в переговорах с Ираном для заключения сделки, сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
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"Трамп готов к компромиссу, чтобы заключить сделку", — говорится в публикации.
В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Как сообщил позднее иранский МИД, стороны договорились о продолжении переговоров через неделю.
По информации другого собеседника портала, если эта встреча пройдет успешно, то прямые переговоры между Уиткоффом и Аракчи могут пройти в тот же день или на следующий.
В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Позднее он пригрозил ввести дополнительные пошлины против исламской республики, а также начать беспрецедентные бомбардировки страны в случае отказа от соглашения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или ядерную сделку, что предполагало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018-го Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ исламская республика заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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