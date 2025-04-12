https://ria.ru/20250412/tramp-2010897361.html

Трамп готов к компромиссу в переговорах с Ираном, пишут СМИ

Трамп готов к компромиссу в переговорах с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2025

Трамп готов к компромиссу в переговорах с Ираном, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп готов пойти на компромисс в переговорах с Ираном для заключения сделки, сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:38:00+03:00

2025-04-12T16:38:00+03:00

2025-04-12T17:32:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов пойти на компромисс в переговорах с Ираном для заключения сделки, сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника. "Трамп готов к компромиссу, чтобы заключить сделку", — говорится в публикации.В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Как сообщил позднее иранский МИД, стороны договорились о продолжении переговоров через неделю.По информации другого собеседника портала, если эта встреча пройдет успешно, то прямые переговоры между Уиткоффом и Аракчи могут пройти в тот же день или на следующий. В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Позднее он пригрозил ввести дополнительные пошлины против исламской республики, а также начать беспрецедентные бомбардировки страны в случае отказа от соглашения.

https://ria.ru/20250412/iran-2010893003.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010357115.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф