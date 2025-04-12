"Красный уровень тревоги": в Европе началась истерика из-за плана Трампа
Exxpress: Европа будет полностью недееспособна, если Трамп выведет контингент
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Перспектива вывода американского контингента из стран НАТО пугает европейских лидеров, пишет австрийская газета Exxpress.
«
"Не хватает войск, средств ПВО и боеприпасов. Даже сокращение присутствия США имело бы заметные последствия", — предупреждает Exxpress.
В среду агентство Bloomberg писало, что в Европе призывают США уведомлять о планах по выводу американских войск заранее.
Как сообщили западные СМИ накануне, Пентагон обсуждает сценарий вывода из Восточной Европы половины сил, которые разместила там администрация бывшего президента США Джо Байдена.
"Еще одна ошибка Трампа". НАТО прощается с США
7 апреля, 08:00
В марте экс-командующий американской армией в Европе генерал в отставке Бен Ходжес назвал вывод военных вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует сто тысяч военнослужащих в Европе в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для Украины.
О возможном выводе американских военных из стран Балтии и ряда других стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту написал обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман в феврале.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не требовала вывода войск НАТО из Восточной Европы на переговорах в Эр-Рияде.
Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал европейские страны за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.
В США раскрыли, какой серьезный удар ждет НАТО после Украины
3 апреля, 16:08