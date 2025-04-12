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"Красный уровень тревоги": в Европе началась истерика из-за плана Трампа - РИА Новости, 12.04.2025
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14:55 12.04.2025 (обновлено: 21:12 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/tramp-2010885200.html
"Красный уровень тревоги": в Европе началась истерика из-за плана Трампа
"Красный уровень тревоги": в Европе началась истерика из-за плана Трампа - РИА Новости, 12.04.2025
"Красный уровень тревоги": в Европе началась истерика из-за плана Трампа
Перспектива вывода американского контингента из стран НАТО пугает европейских лидеров, пишет австрийская газета Exxpress. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:55:00+03:00
2025-04-12T21:12:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Перспектива вывода американского контингента из стран НАТО пугает европейских лидеров, пишет австрийская газета Exxpress."В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат. &lt;…&gt; Гарантии безопасности шаткие, и слабости Европы становятся очевидными. В военном отношении континент оказался в безвыходном положении", — говорится в материале.Как сообщает автор статьи, в ЕС знают, что без США будут не в состоянии самостоятельно защищаться от каких бы то ни было угроз."Не хватает войск, средств ПВО и боеприпасов. Даже сокращение присутствия США имело бы заметные последствия", — предупреждает Exxpress.В среду агентство Bloomberg писало, что в Европе призывают США уведомлять о планах по выводу американских войск заранее.Как сообщили западные СМИ накануне, Пентагон обсуждает сценарий вывода из Восточной Европы половины сил, которые разместила там администрация бывшего президента США Джо Байдена.В марте экс-командующий американской армией в Европе генерал в отставке Бен Ходжес назвал вывод военных вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует сто тысяч военнослужащих в Европе в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для Украины.О возможном выводе американских военных из стран Балтии и ряда других стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту написал обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман в феврале.Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не требовала вывода войск НАТО из Восточной Европы на переговорах в Эр-Рияде.Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал европейские страны за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.
https://ria.ru/20250412/ssha-2010776493.html
https://ria.ru/20250407/nato-2009340600.html
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в мире, европа, сша, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
"Красный уровень тревоги": в Европе началась истерика из-за плана Трампа

Exxpress: Европа будет полностью недееспособна, если Трамп выведет контингент

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Перспектива вывода американского контингента из стран НАТО пугает европейских лидеров, пишет австрийская газета Exxpress.
"В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат. <…> Гарантии безопасности шаткие, и слабости Европы становятся очевидными. В военном отношении континент оказался в безвыходном положении", — говорится в материале.
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Как сообщает автор статьи, в ЕС знают, что без США будут не в состоянии самостоятельно защищаться от каких бы то ни было угроз.
«
"Не хватает войск, средств ПВО и боеприпасов. Даже сокращение присутствия США имело бы заметные последствия", — предупреждает Exxpress.
В среду агентство Bloomberg писало, что в Европе призывают США уведомлять о планах по выводу американских войск заранее.
Как сообщили западные СМИ накануне, Пентагон обсуждает сценарий вывода из Восточной Европы половины сил, которые разместила там администрация бывшего президента США Джо Байдена.
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В марте экс-командующий американской армией в Европе генерал в отставке Бен Ходжес назвал вывод военных вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует сто тысяч военнослужащих в Европе в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для Украины.
О возможном выводе американских военных из стран Балтии и ряда других стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту написал обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман в феврале.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не требовала вывода войск НАТО из Восточной Европы на переговорах в Эр-Рияде.
Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал европейские страны за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.
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