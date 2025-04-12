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Politico: партнеры США не понимают, чего Трамп хочет добиться от них - РИА Новости, 12.04.2025
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14:52 12.04.2025 (обновлено: 14:53 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/tramp-2010884412.html
Politico: партнеры США не понимают, чего Трамп хочет добиться от них
Politico: партнеры США не понимают, чего Трамп хочет добиться от них - РИА Новости, 12.04.2025
Politico: партнеры США не понимают, чего Трамп хочет добиться от них
Экономические партнеры США не понимают, чего американский президент Дональд Трамп хочет добиться от них введением пошлин, пишет издание Politico, поговорившее с РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:52:00+03:00
2025-04-12T14:53:00+03:00
сша
китай
япония
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Экономические партнеры США не понимают, чего американский президент Дональд Трамп хочет добиться от них введением пошлин, пишет издание Politico, поговорившее с дипломатами более 15 стран. "Чиновники администрации Трампа ведут переговоры о торговых соглашениях с отдельными союзниками, оставляя большинство стран, попавших под удар пошлин Дональда Трампа, в неведении относительно того, чего президент хочет от них", - говорится в статье. Издание со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома и двух приближенных к американскому правительству отмечает, что на данный момент США ведут диалог только с малым числом азиатских партнеров, включая Японию, Южную Корею, Вьетнам и Индию, что подчеркивает нацеленность администрации Трампа на торговое противостояние с Китаем. В то же время как дипломаты ключевых стран-партнеров США в Азии, так и их коллеги из ЕС в разговоре с изданием выразили непонимание того, чего именно американская сторона хочет добиться от них введением пошлин. По словам европейского источника, лидеры ЕС пытаются понять, кроется ли за введением пошлин стратегия заключения сделок или же радикально новое восприятие США мировой торговли. При этом, по словам бывшего посла США в Японии Кена Вайнштейна, администрация Трампа преследует цель понять, "как далеко люди могут зайти, чтобы угодить" ей, включая упразднение нетарифных торговых барьеров и увеличение инвестиций. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран, их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Новое решение США не затрагивает Белоруссию и Россию. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250412/prikladova-2010868209.html
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сша, китай, япония, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Япония, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Politico: партнеры США не понимают, чего Трамп хочет добиться от них

Politico: партнеры США не понимают, чего Трамп хочет добиться введением пошлин

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Экономические партнеры США не понимают, чего американский президент Дональд Трамп хочет добиться от них введением пошлин, пишет издание Politico, поговорившее с дипломатами более 15 стран.
"Чиновники администрации Трампа ведут переговоры о торговых соглашениях с отдельными союзниками, оставляя большинство стран, попавших под удар пошлин Дональда Трампа, в неведении относительно того, чего президент хочет от них", - говорится в статье.
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Издание со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома и двух приближенных к американскому правительству отмечает, что на данный момент США ведут диалог только с малым числом азиатских партнеров, включая Японию, Южную Корею, Вьетнам и Индию, что подчеркивает нацеленность администрации Трампа на торговое противостояние с Китаем.
В то же время как дипломаты ключевых стран-партнеров США в Азии, так и их коллеги из ЕС в разговоре с изданием выразили непонимание того, чего именно американская сторона хочет добиться от них введением пошлин. По словам европейского источника, лидеры ЕС пытаются понять, кроется ли за введением пошлин стратегия заключения сделок или же радикально новое восприятие США мировой торговли.
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При этом, по словам бывшего посла США в Японии Кена Вайнштейна, администрация Трампа преследует цель понять, "как далеко люди могут зайти, чтобы угодить" ей, включая упразднение нетарифных торговых барьеров и увеличение инвестиций.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран, их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Новое решение США не затрагивает Белоруссию и Россию.
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Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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СШАКитайЯпонияДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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