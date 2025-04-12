СМИ узнали о планах Трампа создать запас металлов со дна Тихого океана
FT: Трамп хочет создать запас критически важных металлов со дна Тихого океана
© AP Photo / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на фоне обострения экономических отношений с Китаем хочет создать запас критически важных металлов, найденных на дне Тихого океана, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
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"Администрация Дональда Трампа готовит проект указа, позволяющего создать запас металлов, найденных на дне Тихого океана, в попытке противодействовать доминированию Китая в цепочках поставок минералов для аккумуляторов и редкоземельных металлов", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
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Как объясняет газета, на морском дне можно найти образования, содержащие никель, кобальт, медь и марганец, которые широко используются в производстве аккумуляторов, электрических проводов и боеприпасов, а также небольшое количество редкоземельных металлов. Найденные на дне Тихого океана ресурсы могут стать частью федерального запаса США.
Ранее издание Newsweek писало о том, что судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел ограничения. Ассошиэйтед Пресс также сообщало о том, что необходимые для технологических компаний США литий и редкоземельные элементы могут стать более труднодоступными, если Трамп продолжит вводить пошлины против Китая.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.
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