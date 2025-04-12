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СМИ узнали о планах Трампа создать запас металлов со дна Тихого океана - РИА Новости, 12.04.2025
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14:16 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/tramp-2010879828.html
СМИ узнали о планах Трампа создать запас металлов со дна Тихого океана
СМИ узнали о планах Трампа создать запас металлов со дна Тихого океана - РИА Новости, 12.04.2025
СМИ узнали о планах Трампа создать запас металлов со дна Тихого океана
Администрация президента США Дональда Трампа на фоне обострения экономических отношений с Китаем хочет создать запас критически важных металлов, найденных на... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:16:00+03:00
2025-04-12T14:16:00+03:00
китай
сша
тихий океан
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на фоне обострения экономических отношений с Китаем хочет создать запас критически важных металлов, найденных на дне Тихого океана, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "Администрация Дональда Трампа готовит проект указа, позволяющего создать запас металлов, найденных на дне Тихого океана, в попытке противодействовать доминированию Китая в цепочках поставок минералов для аккумуляторов и редкоземельных металлов", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Как объясняет газета, на морском дне можно найти образования, содержащие никель, кобальт, медь и марганец, которые широко используются в производстве аккумуляторов, электрических проводов и боеприпасов, а также небольшое количество редкоземельных металлов. Найденные на дне Тихого океана ресурсы могут стать частью федерального запаса США. Ранее издание Newsweek писало о том, что судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел ограничения. Ассошиэйтед Пресс также сообщало о том, что необходимые для технологических компаний США литий и редкоземельные элементы могут стать более труднодоступными, если Трамп продолжит вводить пошлины против Китая. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.
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китай
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китай, сша, тихий океан, дональд трамп, в мире
Китай, США, Тихий океан, Дональд Трамп, В мире
СМИ узнали о планах Трампа создать запас металлов со дна Тихого океана

FT: Трамп хочет создать запас критически важных металлов со дна Тихого океана

© AP Photo / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на фоне обострения экономических отношений с Китаем хочет создать запас критически важных металлов, найденных на дне Тихого океана, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
«
"Администрация Дональда Трампа готовит проект указа, позволяющего создать запас металлов, найденных на дне Тихого океана, в попытке противодействовать доминированию Китая в цепочках поставок минералов для аккумуляторов и редкоземельных металлов", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
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Как объясняет газета, на морском дне можно найти образования, содержащие никель, кобальт, медь и марганец, которые широко используются в производстве аккумуляторов, электрических проводов и боеприпасов, а также небольшое количество редкоземельных металлов. Найденные на дне Тихого океана ресурсы могут стать частью федерального запаса США.
Ранее издание Newsweek писало о том, что судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел ограничения. Ассошиэйтед Пресс также сообщало о том, что необходимые для технологических компаний США литий и редкоземельные элементы могут стать более труднодоступными, если Трамп продолжит вводить пошлины против Китая.
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Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.
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