https://ria.ru/20250412/tramp-2010853450.html

"Болевая точка": СМИ раскрыли, какой козырь Трамп предоставил Китаю

"Болевая точка": СМИ раскрыли, какой козырь Трамп предоставил Китаю - РИА Новости, 12.04.2025

"Болевая точка": СМИ раскрыли, какой козырь Трамп предоставил Китаю

Своим решением приостановить введение пошлин против своих торговых партнеров президент США Дональд Трамп показал Китаю, что он готов поступиться своими целями... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:08:00+03:00

2025-04-12T09:08:00+03:00

2025-04-12T09:44:00+03:00

сша

введение трампом пошлин на импорт

дональд трамп

китай

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Своим решением приостановить введение пошлин против своих торговых партнеров президент США Дональд Трамп показал Китаю, что он готов поступиться своими целями из-за возможных экономических трудностей, пишет New York Times."Господин Си (Цзиньпин. — Прим. ред.) понял, что у его противника есть болевая точка", — говорится в материале.По данным издания, Трамп был обеспокоен последствиями введения всемирных пошлин: падением на фондовом рынке и перспективой пошатнуть доминирующее положение доллара, что заставило американского лидера в какой-то мере пересмотреть свое решение.В Китае же, продолжает автор статьи, считают, что в этом противостоянии победит та сторона, которая заставит свой народ терпеть трудности ради национальных интересов."Китайский интернет полон националистических разговоров о необходимости "решительно сопротивляться и стоять на своем до самого конца", — отмечает NYP.Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250410/bolshinstvo-2010508142.html

https://ria.ru/20250408/poshliny-2010113100.html

https://ria.ru/20250411/mask-2010617353.html

сша

китай

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сша, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, китай