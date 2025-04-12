"Болевая точка": СМИ раскрыли, какой козырь Трамп предоставил Китаю
NYT: Трамп показал свое слабое место в торговом противостоянии с Китаем
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Своим решением приостановить введение пошлин против своих торговых партнеров президент США Дональд Трамп показал Китаю, что он готов поступиться своими целями из-за возможных экономических трудностей, пишет New York Times.
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"Господин Си (Цзиньпин. — Прим. ред.) понял, что у его противника есть болевая точка", — говорится в материале.
По данным издания, Трамп был обеспокоен последствиями введения всемирных пошлин: падением на фондовом рынке и перспективой пошатнуть доминирующее положение доллара, что заставило американского лидера в какой-то мере пересмотреть свое решение.
В Китае же, продолжает автор статьи, считают, что в этом противостоянии победит та сторона, которая заставит свой народ терпеть трудности ради национальных интересов.
"Китайский интернет полон националистических разговоров о необходимости "решительно сопротивляться и стоять на своем до самого конца", — отмечает NYP.
Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.