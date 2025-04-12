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"Болевая точка": СМИ раскрыли, какой козырь Трамп предоставил Китаю - РИА Новости, 12.04.2025
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09:08 12.04.2025 (обновлено: 09:44 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/tramp-2010853450.html
"Болевая точка": СМИ раскрыли, какой козырь Трамп предоставил Китаю
"Болевая точка": СМИ раскрыли, какой козырь Трамп предоставил Китаю - РИА Новости, 12.04.2025
"Болевая точка": СМИ раскрыли, какой козырь Трамп предоставил Китаю
Своим решением приостановить введение пошлин против своих торговых партнеров президент США Дональд Трамп показал Китаю, что он готов поступиться своими целями... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T09:08:00+03:00
2025-04-12T09:44:00+03:00
сша
введение трампом пошлин на импорт
дональд трамп
китай
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Своим решением приостановить введение пошлин против своих торговых партнеров президент США Дональд Трамп показал Китаю, что он готов поступиться своими целями из-за возможных экономических трудностей, пишет New York Times."Господин Си (Цзиньпин. — Прим. ред.) понял, что у его противника есть болевая точка", — говорится в материале.По данным издания, Трамп был обеспокоен последствиями введения всемирных пошлин: падением на фондовом рынке и перспективой пошатнуть доминирующее положение доллара, что заставило американского лидера в какой-то мере пересмотреть свое решение.В Китае же, продолжает автор статьи, считают, что в этом противостоянии победит та сторона, которая заставит свой народ терпеть трудности ради национальных интересов."Китайский интернет полон националистических разговоров о необходимости "решительно сопротивляться и стоять на своем до самого конца", — отмечает NYP.Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250410/bolshinstvo-2010508142.html
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сша, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, китай
США, Введение Трампом пошлин на импорт, Дональд Трамп, Китай
"Болевая точка": СМИ раскрыли, какой козырь Трамп предоставил Китаю

NYT: Трамп показал свое слабое место в торговом противостоянии с Китаем

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Своим решением приостановить введение пошлин против своих торговых партнеров президент США Дональд Трамп показал Китаю, что он готов поступиться своими целями из-за возможных экономических трудностей, пишет New York Times.
«
"Господин Си (Цзиньпин. — Прим. ред.) понял, что у его противника есть болевая точка", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов после решения о приостановке действия введенных им пошлин на 90 дней. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Американцы поддержали решение Трампа по приостановке пошлин, показал опрос
10 апреля, 15:43
По данным издания, Трамп был обеспокоен последствиями введения всемирных пошлин: падением на фондовом рынке и перспективой пошатнуть доминирующее положение доллара, что заставило американского лидера в какой-то мере пересмотреть свое решение.
В Китае же, продолжает автор статьи, считают, что в этом противостоянии победит та сторона, которая заставит свой народ терпеть трудности ради национальных интересов.
"Китайский интернет полон националистических разговоров о необходимости "решительно сопротивляться и стоять на своем до самого конца", — отмечает NYP.
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Трамп уверен, что Китай хочет договоренности с США по пошлинам
8 апреля, 20:40
Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Трамп заявил, что ему не нужен Маск, но он ему нравится
Вчера, 06:43
 
СШАВведение Трампом пошлин на импортДональд ТрампКитай
 
 
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