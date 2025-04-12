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Трамп рассказал, какие советы получил от врачей - РИА Новости, 12.04.2025
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04:10 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/tramp-2010838065.html
Трамп рассказал, какие советы получил от врачей
Трамп рассказал, какие советы получил от врачей - РИА Новости, 12.04.2025
Трамп рассказал, какие советы получил от врачей
Президент США Дональд Трамп заявил, что врачи в ходе планового медобследования дали ему "немного" советов о переменах в образе жизни. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T04:10:00+03:00
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в мире
сша
флорида
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что врачи в ходе планового медобследования дали ему "немного" советов о переменах в образе жизни. "Немного есть", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета по пути во Флориду. Так он ответил на вопрос о том, получал ли от врачей советы по перемене в образе жизни Трамп известен любовью к "кока-коле", а также фастфуду.
https://ria.ru/20250412/tramp-2010835573.html
https://ria.ru/20241003/tramp-1976267613.html
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в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп рассказал, какие советы получил от врачей

Трамп заявил, что врачи дали ему немного советов о переменах в образе жизни

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что врачи в ходе планового медобследования дали ему "немного" советов о переменах в образе жизни.
"Немного есть", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета по пути во Флориду.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Трамп заявил, что успешно прошел тест на умственные способности
03:06
Так он ответил на вопрос о том, получал ли от врачей советы по перемене в образе жизни
Трамп известен любовью к "кока-коле", а также фастфуду.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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3 октября 2024, 22:10
 
В миреСШАФлоридаДональд Трамп
 
 
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