https://ria.ru/20250412/tramp-2010838065.html

Трамп рассказал, какие советы получил от врачей

Трамп рассказал, какие советы получил от врачей - РИА Новости, 12.04.2025

Трамп рассказал, какие советы получил от врачей

Президент США Дональд Трамп заявил, что врачи в ходе планового медобследования дали ему "немного" советов о переменах в образе жизни. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T04:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что врачи в ходе планового медобследования дали ему "немного" советов о переменах в образе жизни. "Немного есть", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета по пути во Флориду. Так он ответил на вопрос о том, получал ли от врачей советы по перемене в образе жизни Трамп известен любовью к "кока-коле", а также фастфуду.

https://ria.ru/20250412/tramp-2010835573.html

https://ria.ru/20241003/tramp-1976267613.html

сша

флорида

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Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, дональд трамп