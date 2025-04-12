https://ria.ru/20250412/tramp-2010838065.html
Трамп рассказал, какие советы получил от врачей
Трамп рассказал, какие советы получил от врачей - РИА Новости, 12.04.2025
Трамп рассказал, какие советы получил от врачей
Президент США Дональд Трамп заявил, что врачи в ходе планового медобследования дали ему "немного" советов о переменах в образе жизни. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T04:10:00+03:00
2025-04-12T04:10:00+03:00
2025-04-12T04:10:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что врачи в ходе планового медобследования дали ему "немного" советов о переменах в образе жизни. "Немного есть", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета по пути во Флориду. Так он ответил на вопрос о том, получал ли от врачей советы по перемене в образе жизни Трамп известен любовью к "кока-коле", а также фастфуду.
https://ria.ru/20250412/tramp-2010835573.html
https://ria.ru/20241003/tramp-1976267613.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп рассказал, какие советы получил от врачей
Трамп заявил, что врачи дали ему немного советов о переменах в образе жизни