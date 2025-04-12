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Трамп заявил, что успешно прошел тест на умственные способности - РИА Новости, 12.04.2025
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03:06 12.04.2025 (обновлено: 03:14 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/tramp-2010835573.html
Трамп заявил, что успешно прошел тест на умственные способности
Трамп заявил, что успешно прошел тест на умственные способности - РИА Новости, 12.04.2025
Трамп заявил, что успешно прошел тест на умственные способности
Президент США Дональд Трамп после планового медицинского обследования заявил, что у него сильное сердце и очень хорошая душа; в отличие от бывшего американского РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:06:00+03:00
2025-04-12T03:14:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после планового медицинского обследования заявил, что у него сильное сердце и очень хорошая душа; в отличие от бывшего американского лидера Джо Байдена республиканец "ответил правильно" в тесте на когнитивные способности."Я чувствую, что в хорошей форме. Хорошее сердце, хорошая душа. Очень хорошая душа. Я хотел немного отличаться от Байдена, я прошел тест на умственные способности. Не знаю, что еще сказать вам, все ответы - правильные", - заявил Трамп, которого цитируют журналисты пула Белого дома.Плановое медицинское обследование Трампа продолжалось около четырех часов, он прошел необходимые тесты, сообщал ранее Белый дом. Из правительственного центра Уолтера Рида президент США отправился во Флориду на выходные.Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал своего тогдашнего преемника, а теперь предшественника Джо Байдена за сокрытие информации о здоровье. Республиканцы заявляли, что демократы скрывают правду о состоянии 46-го президента, который на публике падает, заговаривается, теряется и забывается. Байден ежегодно проходил обследование. Белый дом обнародовал основные выводы его лечащего врача, который заверял в его полной дееспособности. Трамп многократно призывал Байдена пройти когнитивные тесты, тогдашний американский лидер в ответ запутанно говорил, что его работа и так подтверждение тому, что он способен ее выполнять.
https://ria.ru/20250412/tramp-2010825994.html
https://ria.ru/20241003/tramp-1976267613.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, флорида
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Флорида
Трамп заявил, что успешно прошел тест на умственные способности

Трамп заявил, что преуспел в когнитивном тесте, от которого отказывался Байден

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после планового медицинского обследования заявил, что у него сильное сердце и очень хорошая душа; в отличие от бывшего американского лидера Джо Байдена республиканец "ответил правильно" в тесте на когнитивные способности.
"Я чувствую, что в хорошей форме. Хорошее сердце, хорошая душа. Очень хорошая душа. Я хотел немного отличаться от Байдена, я прошел тест на умственные способности. Не знаю, что еще сказать вам, все ответы - правильные", - заявил Трамп, которого цитируют журналисты пула Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Трамп прошел регулярное медицинское обследование
00:19
Плановое медицинское обследование Трампа продолжалось около четырех часов, он прошел необходимые тесты, сообщал ранее Белый дом. Из правительственного центра Уолтера Рида президент США отправился во Флориду на выходные.
Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал своего тогдашнего преемника, а теперь предшественника Джо Байдена за сокрытие информации о здоровье. Республиканцы заявляли, что демократы скрывают правду о состоянии 46-го президента, который на публике падает, заговаривается, теряется и забывается. Байден ежегодно проходил обследование. Белый дом обнародовал основные выводы его лечащего врача, который заверял в его полной дееспособности. Трамп многократно призывал Байдена пройти когнитивные тесты, тогдашний американский лидер в ответ запутанно говорил, что его работа и так подтверждение тому, что он способен ее выполнять.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
NYT рассказала о проблемах со здоровьем Трампа
3 октября 2024, 22:10
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденФлорида
 
 
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