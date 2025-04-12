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Трамп рассказал о предстоящих переговорах с Ираном - РИА Новости, 12.04.2025
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03:03 12.04.2025 (обновлено: 04:29 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/tramp-2010835284.html
Трамп рассказал о предстоящих переговорах с Ираном
Трамп рассказал о предстоящих переговорах с Ираном - РИА Новости, 12.04.2025
Трамп рассказал о предстоящих переговорах с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что желает процветания Ирану, но не допустит появления у страны ядерного оружия. РИА Новости, 12.04.2025
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в мире
иран
сша
оман
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что желает процветания Ирану, но не допустит появления у страны ядерного оружия."Я хочу, чтобы Иран был волшебной, великой, счастливой страной. Но они не могут обладать ядерным оружием", - сказал Трамп журналистам пула Белого дома.В субботу в Омане пройдут переговоры высокого уровня представителей США и Ирана.
https://ria.ru/20250411/iran-2010817232.html
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в мире, иран, сша, оман, дональд трамп
В мире, Иран, США, Оман, Дональд Трамп
Трамп рассказал о предстоящих переговорах с Ираном

Трамп пожелал Ирану стать великой и счастливой страной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что желает процветания Ирану, но не допустит появления у страны ядерного оружия.
"Я хочу, чтобы Иран был волшебной, великой, счастливой страной. Но они не могут обладать ядерным оружием", - сказал Трамп журналистам пула Белого дома.
В субботу в Омане пройдут переговоры высокого уровня представителей США и Ирана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
США готовы на компромиссы по ядерной программе Ирана, заявил Уиткофф
Вчера, 21:52
 
В миреИранСШАОманДональд Трамп
 
 
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