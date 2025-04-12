https://ria.ru/20250412/tramp-2010835284.html

Трамп рассказал о предстоящих переговорах с Ираном

Трамп рассказал о предстоящих переговорах с Ираном - РИА Новости, 12.04.2025

Трамп рассказал о предстоящих переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что желает процветания Ирану, но не допустит появления у страны ядерного оружия. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T03:03:00+03:00

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2025-04-12T04:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что желает процветания Ирану, но не допустит появления у страны ядерного оружия."Я хочу, чтобы Иран был волшебной, великой, счастливой страной. Но они не могут обладать ядерным оружием", - сказал Трамп журналистам пула Белого дома.В субботу в Омане пройдут переговоры высокого уровня представителей США и Ирана.

https://ria.ru/20250411/iran-2010817232.html

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, оман, дональд трамп