https://ria.ru/20250412/tramp-2010835195.html
Трамп назвал доллар потрясающей валютой
Трамп назвал доллар потрясающей валютой - РИА Новости, 12.04.2025
Трамп назвал доллар потрясающей валютой
Президент США Дональд Трамп заявил, что доллар сохранится как основной выбор в торговле, несмотря на торговую эскалацию. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:02:00+03:00
2025-04-12T03:02:00+03:00
2025-04-12T03:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что доллар сохранится как основной выбор в торговле, несмотря на торговую эскалацию."Наша валюта - главный выбор. И мы всегда будем… Я думаю, доллар потрясающий", - заявил Трамп в ответ на вопрос о перспективах перемен в отношении доллара на фоне торговой эскалации. Его цитируют журналисты пула Белого дома.
https://ria.ru/20250322/dollar-2006665472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп назвал доллар потрясающей валютой
Трамп: доллар остается главным выбором в торговле