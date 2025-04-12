https://ria.ru/20250412/tramp-2010835195.html

Трамп назвал доллар потрясающей валютой

Трамп назвал доллар потрясающей валютой - РИА Новости, 12.04.2025

Трамп назвал доллар потрясающей валютой

Президент США Дональд Трамп заявил, что доллар сохранится как основной выбор в торговле, несмотря на торговую эскалацию. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T03:02:00+03:00

2025-04-12T03:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что доллар сохранится как основной выбор в торговле, несмотря на торговую эскалацию."Наша валюта - главный выбор. И мы всегда будем… Я думаю, доллар потрясающий", - заявил Трамп в ответ на вопрос о перспективах перемен в отношении доллара на фоне торговой эскалации. Его цитируют журналисты пула Белого дома.

https://ria.ru/20250322/dollar-2006665472.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп