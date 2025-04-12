Трамп прошел регулярное медицинское обследование
Трамп около четырех часов провел в медцентре для регулярного обследования
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп около четырех часов провел в медицинском центре для регулярного обследования, результаты которого обещают обнародовать, сообщил пул Белого дома.
Трамп прибыл для оценки здоровья в правительственный госпиталь имени Уолтера Рида около часа по полудни местного времени. По сообщению от Белого дома, около 17 часов (полночь по мск) президент США покинул медучреждение. Белый дом обещал обнародовать выводы врачей о состоянии здоровья американского лидера: он прошел несколько обследований без анестезии и в сознании. Пул Белого дома, сообщая о времени прибытии и отъезда кортежа, отмечал, что журналисты не видели президента США.
Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал своего тогдашнего преемника, а теперь предшественника Джо Байдена за сокрытии информации о здоровье. Республиканцы заявляли, что демократы скрывают правду о состоянии 46-го президента, который на публике падает, заговаривается, теряется и забывает. Байден ежегодно проходил обследование, Белый дом обнародовал основные выводы его лечащего врача, который заверял в его полной дееспособности. Трамп многократно призывал Байдена пройди когнитивные тесты, тогдашний американский лидер в ответ запутанно говорил, что его работа и так подтверждение тому, что он способен ее выполнять.
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