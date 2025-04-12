Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической отрасли
Толченов: Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космосе
© Flickr / Mr.TinDCФлаг Индонезии. Архивное фото
© Flickr / Mr.TinDC
Флаг Индонезии. Архивное фото. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 12 апр – РИА Новости. Переговоры между России и Индонезией о сотрудничестве в космической сфере начались сегодня, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов.
"У нашего двустороннего сотрудничества в космической сфере есть будущее. Что касается конкретных направлений и сфер, я считаю, что это как раз предмет тех переговоров, которые сегодня начинаются, будут идти в ближайшие дни и будут продолжаться в дальнейшем. Самое главное, что есть интерес с индонезийской стороны. Они действительно хотят войти в этот достаточно узкий круг космических держав", - рассказал посол.
По его словам, Индонезия рассматривает возможность направить своих космонавтов в космос, а также расширить свою спутниковую группировку, используя для этого российские технологии.
"Поэтому направлений действительно очень много. И самое главное, что, как и во многих других отраслях передовой техники, мы, Россия, можем все это предложить - все эти технологии, все эти решения", - отметил Толченов.
Сегодня в столице Индонезии Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину. В мероприятии принял участие генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.
"Наше предприятие сделало ракету-носитель, на которой выходил в космос Юрий Алексеевич Гагарин... И здесь, как вы понимаете, мы не совсем случайно, мы стараемся максимально тесно и эффективно наладить взаимодействие с Индонезией в части освоения космического пространства", - отметил Баранов.