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Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической отрасли - РИА Новости, 12.04.2025
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09:38 12.04.2025 (обновлено: 13:46 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/tolchenov-2010852569.html
Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической отрасли
Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической отрасли - РИА Новости, 12.04.2025
Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической отрасли
Переговоры между России и Индонезией о сотрудничестве в космической сфере начались сегодня, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T09:38:00+03:00
2025-04-12T13:46:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 12 апр – РИА Новости. Переговоры между России и Индонезией о сотрудничестве в космической сфере начались сегодня, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов."У нашего двустороннего сотрудничества в космической сфере есть будущее. Что касается конкретных направлений и сфер, я считаю, что это как раз предмет тех переговоров, которые сегодня начинаются, будут идти в ближайшие дни и будут продолжаться в дальнейшем. Самое главное, что есть интерес с индонезийской стороны. Они действительно хотят войти в этот достаточно узкий круг космических держав", - рассказал посол.По его словам, Индонезия рассматривает возможность направить своих космонавтов в космос, а также расширить свою спутниковую группировку, используя для этого российские технологии."Поэтому направлений действительно очень много. И самое главное, что, как и во многих других отраслях передовой техники, мы, Россия, можем все это предложить - все эти технологии, все эти решения", - отметил Толченов.Сегодня в столице Индонезии Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину. В мероприятии принял участие генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов."Наше предприятие сделало ракету-носитель, на которой выходил в космос Юрий Алексеевич Гагарин... И здесь, как вы понимаете, мы не совсем случайно, мы стараемся максимально тесно и эффективно наладить взаимодействие с Индонезией в части освоения космического пространства", - отметил Баранов.
https://ria.ru/20250412/kosmos-2010838972.html
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юрий гагарин (космонавт), индонезия, россия, джакарта, космос - риа наука, день космонавтики — 2025
Юрий Гагарин (космонавт), Индонезия, Россия, Джакарта, Космос - РИА Наука, День космонавтики — 2025
Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической отрасли

Толченов: Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космосе

© Flickr / Mr.TinDCФлаг Индонезии. Архивное фото
Флаг Индонезии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Flickr / Mr.TinDC
Флаг Индонезии. Архивное фото. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 12 апр – РИА Новости. Переговоры между России и Индонезией о сотрудничестве в космической сфере начались сегодня, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов.
"У нашего двустороннего сотрудничества в космической сфере есть будущее. Что касается конкретных направлений и сфер, я считаю, что это как раз предмет тех переговоров, которые сегодня начинаются, будут идти в ближайшие дни и будут продолжаться в дальнейшем. Самое главное, что есть интерес с индонезийской стороны. Они действительно хотят войти в этот достаточно узкий круг космических держав", - рассказал посол.
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По его словам, Индонезия рассматривает возможность направить своих космонавтов в космос, а также расширить свою спутниковую группировку, используя для этого российские технологии.
"Поэтому направлений действительно очень много. И самое главное, что, как и во многих других отраслях передовой техники, мы, Россия, можем все это предложить - все эти технологии, все эти решения", - отметил Толченов.
Сегодня в столице Индонезии Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину. В мероприятии принял участие генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.
"Наше предприятие сделало ракету-носитель, на которой выходил в космос Юрий Алексеевич Гагарин... И здесь, как вы понимаете, мы не совсем случайно, мы стараемся максимально тесно и эффективно наладить взаимодействие с Индонезией в части освоения космического пространства", - отметил Баранов.
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