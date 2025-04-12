https://ria.ru/20250412/tolchenov-2010852569.html

Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической отрасли

Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической отрасли - РИА Новости, 12.04.2025

Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической отрасли

Переговоры между России и Индонезией о сотрудничестве в космической сфере начались сегодня, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:38:00+03:00

2025-04-12T09:38:00+03:00

2025-04-12T13:46:00+03:00

юрий гагарин (космонавт)

индонезия

россия

джакарта

космос - риа наука

день космонавтики — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/114916/81/1149168126_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_496c138e9d084a32b84362fc885dd073.jpg

ДЖАКАРТА, 12 апр – РИА Новости. Переговоры между России и Индонезией о сотрудничестве в космической сфере начались сегодня, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов."У нашего двустороннего сотрудничества в космической сфере есть будущее. Что касается конкретных направлений и сфер, я считаю, что это как раз предмет тех переговоров, которые сегодня начинаются, будут идти в ближайшие дни и будут продолжаться в дальнейшем. Самое главное, что есть интерес с индонезийской стороны. Они действительно хотят войти в этот достаточно узкий круг космических держав", - рассказал посол.По его словам, Индонезия рассматривает возможность направить своих космонавтов в космос, а также расширить свою спутниковую группировку, используя для этого российские технологии."Поэтому направлений действительно очень много. И самое главное, что, как и во многих других отраслях передовой техники, мы, Россия, можем все это предложить - все эти технологии, все эти решения", - отметил Толченов.Сегодня в столице Индонезии Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину. В мероприятии принял участие генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов."Наше предприятие сделало ракету-носитель, на которой выходил в космос Юрий Алексеевич Гагарин... И здесь, как вы понимаете, мы не совсем случайно, мы стараемся максимально тесно и эффективно наладить взаимодействие с Индонезией в части освоения космического пространства", - отметил Баранов.

https://ria.ru/20250412/kosmos-2010838972.html

https://ria.ru/20250412/ekvador-2010837700.html

индонезия

россия

джакарта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий гагарин (космонавт), индонезия, россия, джакарта, космос - риа наука, день космонавтики — 2025