https://ria.ru/20250412/tiraspol-2010945433.html

Тирасполь отметил 81-ю годовщину освобождения от оккупации

Тирасполь отметил 81-ю годовщину освобождения от оккупации - РИА Новости, 12.04.2025

Тирасполь отметил 81-ю годовщину освобождения от оккупации

Столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Тирасполь отмечает в субботу 81-ю годовщину освобождения города от немецко-румынской оккупации, РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T23:21:00+03:00

2025-04-12T23:21:00+03:00

2025-04-12T23:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

тирасполь

вадим красносельский

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992423586_339:211:1195:693_1920x0_80_0_0_e531fd9a9647834d98555e1ee7facd32.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Тирасполь отмечает в субботу 81-ю годовщину освобождения города от немецко-румынской оккупации, передает корреспондент РИА Новости. Торжества начались с возложения цветов на братские могилы советских воинов на Мемориале Славы, в церемонии которой принял участие глава ПМР Вадим Красносельский и члены правительства республики. Здесь же студенты развернули 15-метровую георгиевскую ленту. В своем выступлении на траурном митинге он отметил, что в апреле 1944 года советские воины освободители избавили жителей от ужасов немецко-румынской оккупации. "Именно наша независимость, независимость нашей Приднестровской Молдавской Республики является преградой для реабилитации нацизма и фашизма здесь на нашей территории", - подчеркнул Красносельский. Ранее планировалось в канун освобождения города провести торжественную церемонию перезахоронения останков неизвестного советского солдата, однако из-за ухудшения погодных условий церемония была перенесена на 16 апреля. Красносельский направил поздравления городам Слободзея, Григориополь и Дубоссары, которые также отмечают 12 апреля День освобождения. В Тирасполе после возложения цветов на могилы советских солдат на центральной улице города Покровской (бывшая 25 лет Октября) началась традиционная легкоатлетическая эстафета, которая с 1947 года ежегодно проводится в этот день. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250412/pobeda-2010870276.html

https://ria.ru/20250412/pridnestrove-2010890622.html

https://ria.ru/20250310/fashizm-2004156539.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, тирасполь, вадим красносельский, 80-летие победы в великой отечественной войне