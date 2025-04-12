Рейтинг@Mail.ru
Тирасполь отметил 81-ю годовщину освобождения от оккупации - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:21 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/tiraspol-2010945433.html
Тирасполь отметил 81-ю годовщину освобождения от оккупации
Тирасполь отметил 81-ю годовщину освобождения от оккупации - РИА Новости, 12.04.2025
Тирасполь отметил 81-ю годовщину освобождения от оккупации
Столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Тирасполь отмечает в субботу 81-ю годовщину освобождения города от немецко-румынской оккупации, РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T23:21:00+03:00
2025-04-12T23:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
тирасполь
вадим красносельский
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992423586_339:211:1195:693_1920x0_80_0_0_e531fd9a9647834d98555e1ee7facd32.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Тирасполь отмечает в субботу 81-ю годовщину освобождения города от немецко-румынской оккупации, передает корреспондент РИА Новости. Торжества начались с возложения цветов на братские могилы советских воинов на Мемориале Славы, в церемонии которой принял участие глава ПМР Вадим Красносельский и члены правительства республики. Здесь же студенты развернули 15-метровую георгиевскую ленту. В своем выступлении на траурном митинге он отметил, что в апреле 1944 года советские воины освободители избавили жителей от ужасов немецко-румынской оккупации. "Именно наша независимость, независимость нашей Приднестровской Молдавской Республики является преградой для реабилитации нацизма и фашизма здесь на нашей территории", - подчеркнул Красносельский. Ранее планировалось в канун освобождения города провести торжественную церемонию перезахоронения останков неизвестного советского солдата, однако из-за ухудшения погодных условий церемония была перенесена на 16 апреля. Красносельский направил поздравления городам Слободзея, Григориополь и Дубоссары, которые также отмечают 12 апреля День освобождения. В Тирасполе после возложения цветов на могилы советских солдат на центральной улице города Покровской (бывшая 25 лет Октября) началась традиционная легкоатлетическая эстафета, которая с 1947 года ежегодно проводится в этот день. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250412/pobeda-2010870276.html
https://ria.ru/20250412/pridnestrove-2010890622.html
https://ria.ru/20250310/fashizm-2004156539.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992423586_2:0:1195:895_1920x0_80_0_0_541e5826aa84d66dd2e58deaed61ab19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, тирасполь, вадим красносельский, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Тирасполь, Вадим Красносельский, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Тирасполь отметил 81-ю годовщину освобождения от оккупации

Тирасполь отметил 81-ю годовщину освобождения от немецко-румынской оккупации

© Sputnik / Julia SorokopudТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Sputnik / Julia Sorokopud
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Тирасполь отмечает в субботу 81-ю годовщину освобождения города от немецко-румынской оккупации, передает корреспондент РИА Новости.
Торжества начались с возложения цветов на братские могилы советских воинов на Мемориале Славы, в церемонии которой принял участие глава ПМР Вадим Красносельский и члены правительства республики. Здесь же студенты развернули 15-метровую георгиевскую ленту.
Москва - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Москве к 80-летию Победы запустили цикл автобусных экскурсий
Вчера, 12:16
В своем выступлении на траурном митинге он отметил, что в апреле 1944 года советские воины освободители избавили жителей от ужасов немецко-румынской оккупации.
"Именно наша независимость, независимость нашей Приднестровской Молдавской Республики является преградой для реабилитации нацизма и фашизма здесь на нашей территории", - подчеркнул Красносельский.
Ранее планировалось в канун освобождения города провести торжественную церемонию перезахоронения останков неизвестного советского солдата, однако из-за ухудшения погодных условий церемония была перенесена на 16 апреля.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Глава ПМР назвал преграду для реабилитации нацизма в регионе
Вчера, 15:43
Красносельский направил поздравления городам Слободзея, Григориополь и Дубоссары, которые также отмечают 12 апреля День освобождения.
В Тирасполе после возложения цветов на могилы советских солдат на центральной улице города Покровской (бывшая 25 лет Октября) началась традиционная легкоатлетическая эстафета, которая с 1947 года ежегодно проводится в этот день.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Глава ПМР осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм
10 марта, 17:46
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаТираспольВадим Красносельский80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала