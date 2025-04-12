Тирасполь отметил 81-ю годовщину освобождения от оккупации
Тирасполь отметил 81-ю годовщину освобождения от немецко-румынской оккупации
© Sputnik / Julia SorokopudТирасполь
© Sputnik / Julia Sorokopud
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Тирасполь отмечает в субботу 81-ю годовщину освобождения города от немецко-румынской оккупации, передает корреспондент РИА Новости.
Торжества начались с возложения цветов на братские могилы советских воинов на Мемориале Славы, в церемонии которой принял участие глава ПМР Вадим Красносельский и члены правительства республики. Здесь же студенты развернули 15-метровую георгиевскую ленту.
В своем выступлении на траурном митинге он отметил, что в апреле 1944 года советские воины освободители избавили жителей от ужасов немецко-румынской оккупации.
"Именно наша независимость, независимость нашей Приднестровской Молдавской Республики является преградой для реабилитации нацизма и фашизма здесь на нашей территории", - подчеркнул Красносельский.
Ранее планировалось в канун освобождения города провести торжественную церемонию перезахоронения останков неизвестного советского солдата, однако из-за ухудшения погодных условий церемония была перенесена на 16 апреля.
Красносельский направил поздравления городам Слободзея, Григориополь и Дубоссары, которые также отмечают 12 апреля День освобождения.
В Тирасполе после возложения цветов на могилы советских солдат на центральной улице города Покровской (бывшая 25 лет Октября) началась традиционная легкоатлетическая эстафета, которая с 1947 года ежегодно проводится в этот день.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.