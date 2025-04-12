https://ria.ru/20250412/terrorizm-2010872522.html
Двух жителей Ингушетии заподозрили в сокрытии информации о террористе
Двух жителей Ингушетии заподозрили в сокрытии информации о террористе - РИА Новости, 12.04.2025
Двух жителей Ингушетии заподозрили в сокрытии информации о террористе
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в том, что они не сообщили силовикам о террористе, который... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:30:00+03:00
2025-04-12T13:30:00+03:00
2025-04-12T13:30:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
терроризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в том, что они не сообщили силовикам о террористе, который просил их оказать ему финансовую помощь, сообщило региональное СУ СК РФ. "По версии следствия, в августе 2023 года участник международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, обратился к подозреваемым с просьбой об оказании финансовой и иной помощи, необходимой для продолжения осуществления террористической деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчины, "достоверно зная о совершении указанным лицом преступлений террористического характера", не сообщили об этом в правоохранительные органы республики. В отношении 37-летнего и 31-летнего подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Несообщение о преступлении террористического характера" УК РФ, санкция которой предусматривает до года лишения свободы. Уточняется, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ РФ по Ингушетии. Ранее ряд Telegram-каналов сообщал о задержании в Ингушетии двух имамов мечетей по подозрению в причастности к пособничеству террористам.
https://ria.ru/20250411/prigovor-2010731492.html
https://ria.ru/20250407/kamchatka-2009723776.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), терроризм
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Терроризм
Двух жителей Ингушетии заподозрили в сокрытии информации о террористе
СУСК РФ в Ингушетии возбудил уголовное дело за сокрытие данных о террористе