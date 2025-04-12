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Двух жителей Ингушетии заподозрили в сокрытии информации о террористе - РИА Новости, 12.04.2025
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13:30 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/terrorizm-2010872522.html
Двух жителей Ингушетии заподозрили в сокрытии информации о террористе
Двух жителей Ингушетии заподозрили в сокрытии информации о террористе - РИА Новости, 12.04.2025
Двух жителей Ингушетии заподозрили в сокрытии информации о террористе
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в том, что они не сообщили силовикам о террористе, который... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:30:00+03:00
2025-04-12T13:30:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
терроризм
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НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в том, что они не сообщили силовикам о террористе, который просил их оказать ему финансовую помощь, сообщило региональное СУ СК РФ. "По версии следствия, в августе 2023 года участник международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, обратился к подозреваемым с просьбой об оказании финансовой и иной помощи, необходимой для продолжения осуществления террористической деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчины, "достоверно зная о совершении указанным лицом преступлений террористического характера", не сообщили об этом в правоохранительные органы республики. В отношении 37-летнего и 31-летнего подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Несообщение о преступлении террористического характера" УК РФ, санкция которой предусматривает до года лишения свободы. Уточняется, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ РФ по Ингушетии. Ранее ряд Telegram-каналов сообщал о задержании в Ингушетии двух имамов мечетей по подозрению в причастности к пособничеству террористам.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), терроризм
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Терроризм
Двух жителей Ингушетии заподозрили в сокрытии информации о террористе

СУСК РФ в Ингушетии возбудил уголовное дело за сокрытие данных о террористе

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в том, что они не сообщили силовикам о террористе, который просил их оказать ему финансовую помощь, сообщило региональное СУ СК РФ.
"По версии следствия, в августе 2023 года участник международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, обратился к подозреваемым с просьбой об оказании финансовой и иной помощи, необходимой для продолжения осуществления террористической деятельности", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мужчины, "достоверно зная о совершении указанным лицом преступлений террористического характера", не сообщили об этом в правоохранительные органы республики.
В отношении 37-летнего и 31-летнего подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Несообщение о преступлении террористического характера" УК РФ, санкция которой предусматривает до года лишения свободы.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ РФ по Ингушетии.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщал о задержании в Ингушетии двух имамов мечетей по подозрению в причастности к пособничеству террористам.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Терроризм
 
 
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