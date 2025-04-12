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В Томской области сто телят погибли при пожаре - РИА Новости, 12.04.2025
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19:48 12.04.2025 (обновлено: 19:49 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/telyata-2010927981.html
В Томской области сто телят погибли при пожаре
В Томской области сто телят погибли при пожаре - РИА Новости, 12.04.2025
В Томской области сто телят погибли при пожаре
Сто телят погибли при пожаре на ферме в селе Песочнодубровка Томской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T19:48:00+03:00
2025-04-12T19:49:00+03:00
происшествия
томская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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НОВОСИБИРСК, 12 апр - РИА Новости. Сто телят погибли при пожаре на ферме в селе Песочнодубровка Томской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Сто телят погибли на пожаре в Томской области. В селе Песочнодубровка загорелись коровники на 1900 "квадратах", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что пламя потушили 11 пожарных и четыре единицы техники. На месте причины пожара устанавливает дознаватель МЧС России.
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томская область
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происшествия, томская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Томская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Томской области сто телят погибли при пожаре

В Томской области сто телят погибли при пожаре на ферме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 12 апр - РИА Новости. Сто телят погибли при пожаре на ферме в селе Песочнодубровка Томской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"Сто телят погибли на пожаре в Томской области. В селе Песочнодубровка загорелись коровники на 1900 "квадратах", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что пламя потушили 11 пожарных и четыре единицы техники. На месте причины пожара устанавливает дознаватель МЧС России.
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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ПроисшествияТомская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
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