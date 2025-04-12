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В Томской области сто телят погибли при пожаре

В Томской области сто телят погибли при пожаре - РИА Новости, 12.04.2025

В Томской области сто телят погибли при пожаре

Сто телят погибли при пожаре на ферме в селе Песочнодубровка Томской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T19:48:00+03:00

2025-04-12T19:48:00+03:00

2025-04-12T19:49:00+03:00

происшествия

томская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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НОВОСИБИРСК, 12 апр - РИА Новости. Сто телят погибли при пожаре на ферме в селе Песочнодубровка Томской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Сто телят погибли на пожаре в Томской области. В селе Песочнодубровка загорелись коровники на 1900 "квадратах", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что пламя потушили 11 пожарных и четыре единицы техники. На месте причины пожара устанавливает дознаватель МЧС России.

https://ria.ru/20250409/zabajkale-2010289110.html

томская область

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2025

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происшествия, томская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар