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В Томской области сто телят погибли при пожаре
В Томской области сто телят погибли при пожаре - РИА Новости, 12.04.2025
В Томской области сто телят погибли при пожаре
Сто телят погибли при пожаре на ферме в селе Песочнодубровка Томской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T19:48:00+03:00
2025-04-12T19:48:00+03:00
2025-04-12T19:49:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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НОВОСИБИРСК, 12 апр - РИА Новости. Сто телят погибли при пожаре на ферме в селе Песочнодубровка Томской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Сто телят погибли на пожаре в Томской области. В селе Песочнодубровка загорелись коровники на 1900 "квадратах", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что пламя потушили 11 пожарных и четыре единицы техники. На месте причины пожара устанавливает дознаватель МЧС России.
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происшествия, томская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Томская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Томской области сто телят погибли при пожаре
В Томской области сто телят погибли при пожаре на ферме