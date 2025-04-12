ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники
ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц техники на $7,8 миллиарда
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке. Архивное фото
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КУРСК, 12 апр – РИА Новости. Киев потерял в Курской области 5,5 тысячи единиц поставленной Западом техники на сумму 7,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных группировки войск "Север", а также опираясь на информацию о стоимости техники из открытых источников.
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"В ходе курской авантюры наша группировка войск уничтожила более 5,5 тысячи единиц поставленной за счет Запада техники", — сообщил источник в группировке.
В их числе:
- 396 танков;
- 363 БМП;
- 530 артиллерийских орудий;
- 89 систем залпового огня;
- 24 командно-штабных машин;
- более 500 минометов, а также других западных образцов вооружения.
РИА Новости на основании данных группировки войск "Север" ранее подсчитало, что за время боевых действий в Курской области Киев потратил свыше 27 миллиардов долларов, это более половины всей внешней финансовой помощи, полученной Украиной от западных стран в 2024 году.
Согласно данным из открытых источников, средняя стоимость танка 4,5 миллиона долларов, самоходной артустановки — четыре миллиона долларов, БТР — 300 тысяч долларов, БМП — 600 тысяч долларов и т.д. По подсчетам РИА Новости, общая стоимость уничтоженной, а также взятой российскими силами трофейной техники составила около 7,8 миллиарда долларов.
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"Часть из выделенных средств была потрачена ВСУ на доукомплектование и частичный ремонт перед отправкой техники на боевые действия", — дополнили в группировке.
В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.