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ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники - РИА Новости, 12.04.2025
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10:45 12.04.2025 (обновлено: 13:10 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/tekhnika-2010860307.html
ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники
ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники - РИА Новости, 12.04.2025
ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники
Киев потерял в Курской области 5,5 тысячи единиц поставленной Западом техники на сумму 7,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T10:45:00+03:00
2025-04-12T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
украина
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КУРСК, 12 апр – РИА Новости. Киев потерял в Курской области 5,5 тысячи единиц поставленной Западом техники на сумму 7,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных группировки войск "Север", а также опираясь на информацию о стоимости техники из открытых источников."В ходе курской авантюры наша группировка войск уничтожила более 5,5 тысячи единиц поставленной за счет Запада техники", — сообщил источник в группировке.В их числе:РИА Новости на основании данных группировки войск "Север" ранее подсчитало, что за время боевых действий в Курской области Киев потратил свыше 27 миллиардов долларов, это более половины всей внешней финансовой помощи, полученной Украиной от западных стран в 2024 году.Согласно данным из открытых источников, средняя стоимость танка 4,5 миллиона долларов, самоходной артустановки — четыре миллиона долларов, БТР — 300 тысяч долларов, БМП — 600 тысяч долларов и т.д. По подсчетам РИА Новости, общая стоимость уничтоженной, а также взятой российскими силами трофейной техники составила около 7,8 миллиарда долларов.&quot;Часть из выделенных средств была потрачена ВСУ на доукомплектование и частичный ремонт перед отправкой техники на боевые действия&quot;, — дополнили в группировке.В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010849766.html
https://ria.ru/20250411/pomosch-2010718294.html
https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010853805.html
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курская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники

ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц техники на $7,8 миллиарда

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке
Украинские военнослужащие едут на танке - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке. Архивное фото
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КУРСК, 12 апр – РИА Новости. Киев потерял в Курской области 5,5 тысячи единиц поставленной Западом техники на сумму 7,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных группировки войск "Север", а также опираясь на информацию о стоимости техники из открытых источников.
«
"В ходе курской авантюры наша группировка войск уничтожила более 5,5 тысячи единиц поставленной за счет Запада техники", — сообщил источник в группировке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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В их числе:
  • 396 танков;
  • 363 БМП;
  • 530 артиллерийских орудий;
  • 89 систем залпового огня;
  • 24 командно-штабных машин;
  • более 500 минометов, а также других западных образцов вооружения.
РИА Новости на основании данных группировки войск "Север" ранее подсчитало, что за время боевых действий в Курской области Киев потратил свыше 27 миллиардов долларов, это более половины всей внешней финансовой помощи, полученной Украиной от западных стран в 2024 году.
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Вчера, 14:13
Согласно данным из открытых источников, средняя стоимость танка 4,5 миллиона долларов, самоходной артустановки — четыре миллиона долларов, БТР — 300 тысяч долларов, БМП — 600 тысяч долларов и т.д. По подсчетам РИА Новости, общая стоимость уничтоженной, а также взятой российскими силами трофейной техники составила около 7,8 миллиарда долларов.
«

"Часть из выделенных средств была потрачена ВСУ на доукомплектование и частичный ремонт перед отправкой техники на боевые действия", — дополнили в группировке.

В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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