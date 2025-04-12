https://ria.ru/20250412/tekhnika-2010860307.html

ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники

ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники - РИА Новости, 12.04.2025

ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники

Киев потерял в Курской области 5,5 тысячи единиц поставленной Западом техники на сумму 7,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T10:45:00+03:00

2025-04-12T10:45:00+03:00

2025-04-12T13:10:00+03:00

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КУРСК, 12 апр – РИА Новости. Киев потерял в Курской области 5,5 тысячи единиц поставленной Западом техники на сумму 7,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных группировки войск "Север", а также опираясь на информацию о стоимости техники из открытых источников."В ходе курской авантюры наша группировка войск уничтожила более 5,5 тысячи единиц поставленной за счет Запада техники", — сообщил источник в группировке.В их числе:РИА Новости на основании данных группировки войск "Север" ранее подсчитало, что за время боевых действий в Курской области Киев потратил свыше 27 миллиардов долларов, это более половины всей внешней финансовой помощи, полученной Украиной от западных стран в 2024 году.Согласно данным из открытых источников, средняя стоимость танка 4,5 миллиона долларов, самоходной артустановки — четыре миллиона долларов, БТР — 300 тысяч долларов, БМП — 600 тысяч долларов и т.д. По подсчетам РИА Новости, общая стоимость уничтоженной, а также взятой российскими силами трофейной техники составила около 7,8 миллиарда долларов."Часть из выделенных средств была потрачена ВСУ на доукомплектование и частичный ремонт перед отправкой техники на боевые действия", — дополнили в группировке.В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010849766.html

https://ria.ru/20250411/pomosch-2010718294.html

https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010853805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, украина