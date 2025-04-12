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На стену Цоя нанесли граффити, посвященное Паше Технику - РИА Новости, 12.04.2025
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23:00 12.04.2025 (обновлено: 23:03 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/tekhnik-2010943871.html
На стену Цоя нанесли граффити, посвященное Паше Технику
На стену Цоя нанесли граффити, посвященное Паше Технику - РИА Новости, 12.04.2025
На стену Цоя нанесли граффити, посвященное Паше Технику
На стену Цоя в центре Москвы нанесли граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T23:00:00+03:00
2025-04-12T23:03:00+03:00
виктор цой
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На стену Цоя в центре Москвы нанесли граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику, передает корреспондент РИА Новости. Надпись "Техник" появилась на Арбате поверх других граффити в честь исполнителя Виктора Цоя. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. В пятницу в столичном храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с артистом, её посетили сотни человек.
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2010747759.html
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виктор цой, таиланд, россия
Виктор Цой, Таиланд, Россия
На стену Цоя нанесли граффити, посвященное Паше Технику

На стену Цоя в Москве нанесли граффити, посвященное рэперу Паше Технику

© Фото : RuptlyГраффити с Пашей Техником на стене Цоя в Москве
Граффити с Пашей Техником на стене Цоя в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Ruptly
Граффити с Пашей Техником на стене Цоя в Москве
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На стену Цоя в центре Москвы нанесли граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику, передает корреспондент РИА Новости.
Надпись "Техник" появилась на Арбате поверх других граффити в честь исполнителя Виктора Цоя.
Рэпер Паша Техник в Тверском районном суде - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Умер Паша Техник: причины смерти, похороны и биография рэпера
11 апреля, 14:26
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
В пятницу в столичном храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с артистом, её посетили сотни человек.
Церемония прощания с рэпером Пашей Техником - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Прощание с Пашей Техником обернулось драками и скандалами
11 апреля, 15:18
 
Виктор ЦойТаиландРоссия
 
 
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