https://ria.ru/20250412/tekhnik-2010943871.html

На стену Цоя нанесли граффити, посвященное Паше Технику

На стену Цоя нанесли граффити, посвященное Паше Технику - РИА Новости, 12.04.2025

На стену Цоя нанесли граффити, посвященное Паше Технику

На стену Цоя в центре Москвы нанесли граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T23:00:00+03:00

2025-04-12T23:00:00+03:00

2025-04-12T23:03:00+03:00

виктор цой

таиланд

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На стену Цоя в центре Москвы нанесли граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику, передает корреспондент РИА Новости. Надпись "Техник" появилась на Арбате поверх других граффити в честь исполнителя Виктора Цоя. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. В пятницу в столичном храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с артистом, её посетили сотни человек.

https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html

https://ria.ru/20250411/tekhnik-2010747759.html

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виктор цой, таиланд, россия