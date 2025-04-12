https://ria.ru/20250412/svo-2010905461.html

Баканов почтил память добровольцев из "Роскосмоса", погибших на СВО

Баканов почтил память добровольцев из "Роскосмоса", погибших на СВО - РИА Новости, 13.04.2025

Баканов почтил память добровольцев из "Роскосмоса", погибших на СВО

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов почтил память добровольцев из ракетно-космической отрасли, погибших или пропавших без вести в ходе спецоперации, на... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-12T17:30:00+03:00

2025-04-12T17:30:00+03:00

2025-04-13T00:20:00+03:00

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вооруженные силы рф

день космонавтики — 2025

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов почтил память добровольцев из ракетно-космической отрасли, погибших или пропавших без вести в ходе спецоперации, на мероприятии в честь Дня космонавтики.Баканов отметил, что успехи в зоне СВО достаются тяжелой ценой. Выполняя боевые задачи, 342 сотрудника ракетно-космической отрасли получили ранения, еще 105 человек погибли или пропали без вести.Как добавил глава "Роскосмоса", более тысячи сотрудников ракетно-космической отрасли ушли на передовую добровольцами, двое из них стали Героями России.При этом более 400 военнослужащих — работников ракетно-космической отрасли были отмечены государственными и ведомственными наградами, добавил он.

https://ria.ru/20250412/kosmos-2010827213.html

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космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос, россия, вооруженные силы рф, день космонавтики — 2025