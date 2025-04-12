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Баканов почтил память добровольцев из "Роскосмоса", погибших на СВО - РИА Новости, 13.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 12.04.2025 (обновлено: 00:20 13.04.2025)
https://ria.ru/20250412/svo-2010905461.html
Баканов почтил память добровольцев из "Роскосмоса", погибших на СВО
Баканов почтил память добровольцев из "Роскосмоса", погибших на СВО - РИА Новости, 13.04.2025
Баканов почтил память добровольцев из "Роскосмоса", погибших на СВО
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов почтил память добровольцев из ракетно-космической отрасли, погибших или пропавших без вести в ходе спецоперации, на... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-12T17:30:00+03:00
2025-04-13T00:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
дмитрий баканов
роскосмос
россия
вооруженные силы рф
день космонавтики — 2025
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов почтил память добровольцев из ракетно-космической отрасли, погибших или пропавших без вести в ходе спецоперации, на мероприятии в честь Дня космонавтики.Баканов отметил, что успехи в зоне СВО достаются тяжелой ценой. Выполняя боевые задачи, 342 сотрудника ракетно-космической отрасли получили ранения, еще 105 человек погибли или пропали без вести.Как добавил глава "Роскосмоса", более тысячи сотрудников ракетно-космической отрасли ушли на передовую добровольцами, двое из них стали Героями России.При этом более 400 военнослужащих — работников ракетно-космической отрасли были отмечены государственными и ведомственными наградами, добавил он.
https://ria.ru/20250412/kosmos-2010827213.html
https://ria.ru/20250331/bakanov-2008391403.html
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космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос, россия, вооруженные силы рф, день космонавтики — 2025
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Россия, Вооруженные силы РФ, День космонавтики — 2025
Баканов почтил память добровольцев из "Роскосмоса", погибших на СВО

Баканов: на СВО погибли или пропали без вести 105 сотрудников "Роскосмоса"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов почтил память добровольцев из ракетно-космической отрасли, погибших или пропавших без вести в ходе спецоперации, на мероприятии в честь Дня космонавтики.
Баканов отметил, что успехи в зоне СВО достаются тяжелой ценой. Выполняя боевые задачи, 342 сотрудника ракетно-космической отрасли получили ранения, еще 105 человек погибли или пропали без вести.
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Россия встречает 64-й День космонавтики с обновленным руководством отрасли
Вчера, 00:39
Как добавил глава "Роскосмоса", более тысячи сотрудников ракетно-космической отрасли ушли на передовую добровольцами, двое из них стали Героями России.
При этом более 400 военнослужащих — работников ракетно-космической отрасли были отмечены государственными и ведомственными наградами, добавил он.
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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31 марта, 13:56
 
Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаДмитрий БакановРоскосмосРоссияВооруженные силы РФДень космонавтики — 2025
 
 
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