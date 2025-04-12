https://ria.ru/20250412/svo-2010881939.html

Группировка "Север" поразила девять бригад и полк ВСУ в Курской области

Группировка "Север" поразила девять бригад и полк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.04.2025

Группировка "Север" поразила девять бригад и полк ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" поразила формирования девяти украинских бригад и одного полка в районах курских населенных пунктов Горналь и Олешня, следует из... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T14:40:00+03:00

2025-04-12T14:40:00+03:00

2025-04-12T14:40:00+03:00

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сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская группировка "Север" поразила формирования девяти украинских бригад и одного полка в районах курских населенных пунктов Горналь и Олешня, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", - говорится в сводке. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Беловод, Мирополья, Могрицы, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20250412/kurskaya-2010879392.html

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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины