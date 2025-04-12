Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" поразила девять бригад и полк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/svo-2010881939.html
Группировка "Север" поразила девять бригад и полк ВСУ в Курской области
Группировка "Север" поразила девять бригад и полк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.04.2025
Группировка "Север" поразила девять бригад и полк ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" поразила формирования девяти украинских бригад и одного полка в районах курских населенных пунктов Горналь и Олешня, следует из... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:40:00+03:00
2025-04-12T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010025349_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_c3b7daa275083bdc8944b3fefd23a3de.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская группировка "Север" поразила формирования девяти украинских бригад и одного полка в районах курских населенных пунктов Горналь и Олешня, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", - говорится в сводке. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Беловод, Мирополья, Могрицы, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250412/kurskaya-2010879392.html
россия
курская область
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010025349_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_632e767b5fe6009554877f0a5180d87e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" поразила девять бригад и полк ВСУ в Курской области

Минобороны России: "Север" поразил 9 бригад и полк ВСУ у Горналя и Олешни

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ в Курской области
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа Ахмат МО РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская группировка "Север" поразила формирования девяти украинских бригад и одного полка в районах курских населенных пунктов Горналь и Олешня, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", - говорится в сводке.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Беловод, Мирополья, Могрицы, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 14:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала