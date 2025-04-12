Группировка "Север" поразила девять бригад и полк ВСУ в Курской области
Минобороны России: "Север" поразил 9 бригад и полк ВСУ у Горналя и Олешни
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ в Курской области
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская группировка "Север" поразила формирования девяти украинских бригад и одного полка в районах курских населенных пунктов Горналь и Олешня, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", - говорится в сводке.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Беловод, Мирополья, Могрицы, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.