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Взрывотехники уничтожили заряд БПЛА, попавший на территорию завода в ДНР
Взрывотехники уничтожили заряд БПЛА, попавший на территорию завода в ДНР - РИА Новости, 12.04.2025
Взрывотехники уничтожили заряд БПЛА, попавший на территорию завода в ДНР
Взрывотехники ФСБ уничтожили неразорвавшийся боевой заряд БПЛА на территории Торезского ремонтно-механического завода в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:00:00+03:00
2025-04-12T14:00:00+03:00
2025-04-12T14:00:00+03:00
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Взрывотехники ФСБ уничтожили неразорвавшийся боевой заряд БПЛА на территории Торезского ремонтно-механического завода в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "На горячую линию Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике поступила информация о неразорвавшемся боевом заряде БПЛА на территории Торезского ремонтно-механического завода", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что место происшествия было оцеплено, а взрывотехники уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом на месте.
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донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
Взрывотехники уничтожили заряд БПЛА, попавший на территорию завода в ДНР
Взрывотехники ФСБ уничтожили неразорвавшийся заряд БПЛА в ДНР