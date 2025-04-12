https://ria.ru/20250412/svo-2010877569.html

Взрывотехники уничтожили заряд БПЛА, попавший на территорию завода в ДНР

Взрывотехники уничтожили заряд БПЛА, попавший на территорию завода в ДНР - РИА Новости, 12.04.2025

Взрывотехники уничтожили заряд БПЛА, попавший на территорию завода в ДНР

Взрывотехники ФСБ уничтожили неразорвавшийся боевой заряд БПЛА на территории Торезского ремонтно-механического завода в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T14:00:00+03:00

2025-04-12T14:00:00+03:00

2025-04-12T14:00:00+03:00

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Взрывотехники ФСБ уничтожили неразорвавшийся боевой заряд БПЛА на территории Торезского ремонтно-механического завода в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "На горячую линию Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике поступила информация о неразорвавшемся боевом заряде БПЛА на территории Торезского ремонтно-механического завода", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что место происшествия было оцеплено, а взрывотехники уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом на месте.

https://ria.ru/20250412/spetsoperatsiya-2010839930.html

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донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)