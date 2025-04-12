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Взрывотехники уничтожили заряд БПЛА, попавший на территорию завода в ДНР - РИА Новости, 12.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:00 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/svo-2010877569.html
Взрывотехники уничтожили заряд БПЛА, попавший на территорию завода в ДНР
Взрывотехники уничтожили заряд БПЛА, попавший на территорию завода в ДНР - РИА Новости, 12.04.2025
Взрывотехники уничтожили заряд БПЛА, попавший на территорию завода в ДНР
Взрывотехники ФСБ уничтожили неразорвавшийся боевой заряд БПЛА на территории Торезского ремонтно-механического завода в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:00:00+03:00
2025-04-12T14:00:00+03:00
донецкая народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Взрывотехники ФСБ уничтожили неразорвавшийся боевой заряд БПЛА на территории Торезского ремонтно-механического завода в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "На горячую линию Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике поступила информация о неразорвавшемся боевом заряде БПЛА на территории Торезского ремонтно-механического завода", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что место происшествия было оцеплено, а взрывотехники уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом на месте.
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донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
Взрывотехники уничтожили заряд БПЛА, попавший на территорию завода в ДНР

Взрывотехники ФСБ уничтожили неразорвавшийся заряд БПЛА в ДНР

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Взрывотехники ФСБ уничтожили неразорвавшийся боевой заряд БПЛА на территории Торезского ремонтно-механического завода в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.
"На горячую линию Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике поступила информация о неразорвавшемся боевом заряде БПЛА на территории Торезского ремонтно-механического завода", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что место происшествия было оцеплено, а взрывотехники уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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