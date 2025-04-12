https://ria.ru/20250412/svet-2010726708.html

"Вокруг был шум и крики". О чем рассказывают люди, вернувшиеся с того света

"Вокруг был шум и крики". О чем рассказывают люди, вернувшиеся с того света - РИА Новости, 12.04.2025

"Вокруг был шум и крики". О чем рассказывают люди, вернувшиеся с того света

Православные отмечают Лазареву субботу и вспоминают один из важнейших эпизодов Евангелия — как Иисус воскресил лучшего друга. Споры об этом событии не утихают... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T08:00:00+03:00

2025-04-12T08:00:00+03:00

2025-04-12T08:07:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают Лазареву субботу и вспоминают один из важнейших эпизодов Евангелия — как Иисус воскресил лучшего друга. Споры об этом событии не утихают уже две тысячи лет. О том, что видел тот, кто восстал из мертвых, — в материале РИА Новости.Мрачен и почти не смеялсяНигде в Евангелии не упоминаются эмоции Христа, его личные переживания. А тут: "Иисус прослезился". Ведь умер ближайший друг — Лазарь.Он был болен, и апостолы просили об исцелении. Но Учитель повел себя странно: не отправился к другу в Вифанию близ Иерусалима, а, согласно Писанию, "пробыл два дня на том месте, на котором находился".Только после известия о кончине Лазаря, Иисус собрался в путь. В Вифании встретил сестер усопшего Марфу и Марию. Они отвели его к пещере, где похоронили брата. Вход в нее был завален большим камнем."Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. <…> Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! Иди вон!" — свидетельствует евангелист Иоанн.Местные, продолжает апостол, испугались. Но о самом Лазаре больше ни слова. Любопытно, что и другие книги Нового Завета не сообщают о его судьбе. А главное — нигде не сказано, что же Христов друг увидел "там", за порогом смерти.Это одна из загадок Библии. Сохранились лишь слабые намеки, почерпнутые из раннехристианских преданий.Так, после воскресения Лазарь прожил еще 30 лет — сперва в Иерусалиме, а затем на Кипре, где стал епископом. А все, кто его видел, в один голос утверждали: он был очень мрачен и почти никогда не смеялся. Только раз пошутил, да и то — саркастично: увидел, как грек схватил чужой кувшин, и произнес: "Глядите, глина крадет глину!"Любопытство — не грехСчитается, что Лазарь попал в шеол — загробный мир. Однако в иудаизме не уточняется, что представляет собой это место.Христианство тоже не знает о тех чертогах почти ничего. Существуют рай и ад — вечное блаженство и вечные муки. На этом все.Шеол в Ветхом Завете упоминается лишь однажды — когда колдунья из Аэндора вызвала по приказу царя Саула дух покойного пророка Самуила. А вот в Новом фраза "геенна огненная" встречается больше десяти раз. Иисус говорит, что там будет "плач и скрежет зубов от нестерпимой боли".Ни в одном из толкований Писания не поясняется, что речь идет о долине Геенне у самых стен Иерусалима. В I столетии там была городская свалка. То есть Христос повторил расхожую в те времена метафору.Церкви же известно только то, что душа бессмертна. И однажды, когда Христос вновь придет на землю, все люди телесно воскреснут.Скудные сведения и любопытство на протяжении многих веков не давали верующим покоя. И возникли разнообразные предания о посмертной жизни. В X столетии особой популярностью пользовался "Рассказ блаженной Феодоры о мытарствах".В предсмертный час человеку являются потусторонние силы, сообщает блаженная. Ангелы — если на смертном одре праведник, демоны — если грешник."Они подняли шум и крик: одни ревели, как скоты и звери, другие лаяли, как собаки, иные выли, как волки, а иные хрюкали, как свиньи. Все они, смотря на меня, неистовствовали, грозились, скрежетали зубами, как будто желая меня съесть; они готовили хартии, в которых были записаны все мои дурные дела", — гласит древний текст.Затем душа, сопровождаемая двумя ангелами в "образе прекрасных юношей", восходит "от земли на высоту небесную". Но на пути в рай ей чинит препоны нечисть. Предстоит преодолеть 20 ступеней — мытарств, каждый из которых посвящен тому или иному греху. Испытания, согласно Феодоре, длятся сорок дней. Если душа не прошла их, то "темные князи мытарств похищают (ее. — Прим. ред.), и, жестоко мучая, отводят на дно ада, и держат там в узах до Страшного суда Христова".Фантазия поэтаЭто предание породило целое "учение". Церковь, правда, не признает его в качестве догмата.И подобных текстов было немало. В средневековой Руси, например, — "Хождение Богородицы по мукам". Такие литературные памятники священнослужители и богословы однозначно относят к религиозной мистике. Нередко истории о "посмертных злоключениях" противоречат официальному вероучению.В XX веке к мистическому добавилось практическое — многочисленные исследования клинической смерти.Пережившие ее люди рассказывали о странных ощущениях: "как поднимались над собственным телом" или "за пару минут успевали просмотреть всю свою жизнь"… И, конечно же, "шли по темному коридору, в конце которого — свет".Научного объяснения этому до сих пор нет. Одна из гипотез — галлюцинации, вызванные кислородным голоданием.Церковь к видениям типа "свет в конце туннеля" относится более чем осторожно. Но откуда же тогда взялись всем известные "кипящие котлы для грешников" и "сады блаженства для праведников"?Все дело в культурной традиции, уверены историки и библеисты. Так, на формирование представлений об аде и рае в России и западных странах во многом повлияла "Божественная комедия" Данте. Но ничего догматического в ней нет.Впрочем, это не помешало Ватикану взять идею поэта эпохи Возрождения за основу. И в 2007-м католики официально убрали из загробного мира лимб — место пребывания душ, которые по тем или иным причинам не могут попасть ни в рай, ни в ад, ни в чистилище.Это один из вариантов трактовки. В целом же христианство, как и другие религии, не берется точно описать, что ждет человека "по ту сторону".

https://ria.ru/20250405/nakhodka-2009176686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, кипр, россия, аналитика - религия и мировоззрение