https://ria.ru/20250412/status-2010846874.html
Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента
Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента - РИА Новости, 12.04.2025
Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента
Журналистка Виктория Ивлева-Йорк* попробовала обжаловать статус иносагента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:21:00+03:00
2025-04-12T07:21:00+03:00
2025-04-12T07:21:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Журналистка Виктория Ивлева-Йорк* попробовала обжаловать статус иносагента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции."Судебное заседание назначено на 25 апреля. Административный истец: Ивлева-Йорк* В.М., административный ответчик: министерство юстиции РФ", — уточнил собеседник агентства.Минюст включил ее список иноагентов 20 декабря прошлого года. Как стало известно министерству, она отметилась призывами к финансовой поддержке ВСУ и выступала против спецоперации на Украине.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250405/inoagent-2009474923.html
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происшествия, украина, министерство юстиции рф (минюст россии), вооруженные силы украины, россия, виктория ивлева-йорк*
Происшествия, Украина, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Вооруженные силы Украины, Россия, Виктория Ивлева-Йорк*
Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента
Журналистка Ивлева-Йорк обжаловала статус иноагента в Замоскворецком суде