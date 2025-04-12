Рейтинг@Mail.ru
Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/status-2010846874.html
Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента
Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента - РИА Новости, 12.04.2025
Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента
Журналистка Виктория Ивлева-Йорк* попробовала обжаловать статус иносагента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:21:00+03:00
2025-04-12T07:21:00+03:00
происшествия
украина
министерство юстиции рф (минюст россии)
вооруженные силы украины
россия
виктория ивлева-йорк*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990483148_0:100:3078:1831_1920x0_80_0_0_9d38a78e6e9fba9e2645b1c34c247cd5.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Журналистка Виктория Ивлева-Йорк* попробовала обжаловать статус иносагента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции."Судебное заседание назначено на 25 апреля. Административный истец: Ивлева-Йорк* В.М., административный ответчик: министерство юстиции РФ", — уточнил собеседник агентства.Минюст включил ее список иноагентов 20 декабря прошлого года. Как стало известно министерству, она отметилась призывами к финансовой поддержке ВСУ и выступала против спецоперации на Украине.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250405/inoagent-2009474923.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990483148_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_353f34f727b2101b0cece4cfe3dc8240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, министерство юстиции рф (минюст россии), вооруженные силы украины, россия, виктория ивлева-йорк*
Происшествия, Украина, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Вооруженные силы Украины, Россия, Виктория Ивлева-Йорк*
Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента

Журналистка Ивлева-Йорк обжаловала статус иноагента в Замоскворецком суде

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЖурналист Виктория Ивлева-Йорк*
Журналист Виктория Ивлева-Йорк* - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Журналист Виктория Ивлева-Йорк*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Журналистка Виктория Ивлева-Йорк* попробовала обжаловать статус иносагента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции.
«
"Судебное заседание назначено на 25 апреля. Административный истец: Ивлева-Йорк* В.М., административный ответчик: министерство юстиции РФ", — уточнил собеседник агентства.
Минюст включил ее список иноагентов 20 декабря прошлого года. Как стало известно министерству, она отметилась призывами к финансовой поддержке ВСУ и выступала против спецоперации на Украине.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
НКО, получавшая деньги из фонда Элтона Джона, оспаривала статус иноагента
5 апреля, 06:03
 
ПроисшествияУкраинаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Вооруженные силы УкраиныРоссияВиктория Ивлева-Йорк*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала