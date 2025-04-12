https://ria.ru/20250412/status-2010846874.html

Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента

Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента - РИА Новости, 12.04.2025

Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента

Журналистка Виктория Ивлева-Йорк* попробовала обжаловать статус иносагента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T07:21:00+03:00

2025-04-12T07:21:00+03:00

2025-04-12T07:21:00+03:00

происшествия

украина

министерство юстиции рф (минюст россии)

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виктория ивлева-йорк*

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Журналистка Виктория Ивлева-Йорк* попробовала обжаловать статус иносагента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции."Судебное заседание назначено на 25 апреля. Административный истец: Ивлева-Йорк* В.М., административный ответчик: министерство юстиции РФ", — уточнил собеседник агентства.Минюст включил ее список иноагентов 20 декабря прошлого года. Как стало известно министерству, она отметилась призывами к финансовой поддержке ВСУ и выступала против спецоперации на Украине.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250405/inoagent-2009474923.html

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происшествия, украина, министерство юстиции рф (минюст россии), вооруженные силы украины, россия, виктория ивлева-йорк*