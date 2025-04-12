https://ria.ru/20250412/ssha-2010942067.html

Минбезопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников, пишут СМИ

Минбезопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2025

Минбезопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников, пишут СМИ

Министерство внутренней безопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников в поиске виновных в утечках информации, относящейся к сфере нацбезопасности,... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T22:38:00+03:00

2025-04-12T22:38:00+03:00

2025-04-12T22:38:00+03:00

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министерство внутренней безопасности сша

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников в поиске виновных в утечках информации, относящейся к сфере нацбезопасности, сообщает телеканал CNN. "За последние недели министерство внутренней безопасности провело проверку на детекторе лжи около 50 сотрудников… в рамках активизирующихся усилий по искоренению того, что министерство называет утечками информации, касающейся национальной безопасности", - указывает телеканал. В частности, проверяют работников Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), уточняется в сообщении. Одного из них, по данным телеканала, уже отправили в административный отпуск, выпроводив из здания на этой неделе после проведения проверки на детекторе. Источники в FEMA рассказали телеканалу, что в агентстве ожидается массовый исход работников на фоне увеличившегося давления на него, что, как опасаются некоторые, повлияет на его способность реагировать на ЧП в сезон ураганов.

https://ria.ru/20250210/ssha-1998434815.html

https://ria.ru/20250405/kiev-2009505435.html

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в мире, министерство внутренней безопасности сша, сша