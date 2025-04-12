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Минбезопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2025
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22:38 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/ssha-2010942067.html
Минбезопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников, пишут СМИ
Минбезопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2025
Минбезопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников, пишут СМИ
Министерство внутренней безопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников в поиске виновных в утечках информации, относящейся к сфере нацбезопасности,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T22:38:00+03:00
2025-04-12T22:38:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников в поиске виновных в утечках информации, относящейся к сфере нацбезопасности, сообщает телеканал CNN. "За последние недели министерство внутренней безопасности провело проверку на детекторе лжи около 50 сотрудников… в рамках активизирующихся усилий по искоренению того, что министерство называет утечками информации, касающейся национальной безопасности", - указывает телеканал. В частности, проверяют работников Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), уточняется в сообщении. Одного из них, по данным телеканала, уже отправили в административный отпуск, выпроводив из здания на этой неделе после проведения проверки на детекторе. Источники в FEMA рассказали телеканалу, что в агентстве ожидается массовый исход работников на фоне увеличившегося давления на него, что, как опасаются некоторые, повлияет на его способность реагировать на ЧП в сезон ураганов.
https://ria.ru/20250210/ssha-1998434815.html
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в мире, министерство внутренней безопасности сша, сша
В мире, Министерство внутренней безопасности США, США
Минбезопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников, пишут СМИ

CNN: в Минбезопасности США ищут виновных в утечках данных

© Depositphotos.com / serhii.bobykПроверка на полиграфе
Проверка на полиграфе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Depositphotos.com / serhii.bobyk
Проверка на полиграфе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников в поиске виновных в утечках информации, относящейся к сфере нацбезопасности, сообщает телеканал CNN.
«
"За последние недели министерство внутренней безопасности провело проверку на детекторе лжи около 50 сотрудников… в рамках активизирующихся усилий по искоренению того, что министерство называет утечками информации, касающейся национальной безопасности", - указывает телеканал.
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В частности, проверяют работников Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), уточняется в сообщении.
Одного из них, по данным телеканала, уже отправили в административный отпуск, выпроводив из здания на этой неделе после проведения проверки на детекторе.
Источники в FEMA рассказали телеканалу, что в агентстве ожидается массовый исход работников на фоне увеличившегося давления на него, что, как опасаются некоторые, повлияет на его способность реагировать на ЧП в сезон ураганов.
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