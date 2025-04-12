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Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 12.04.2025
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14:26 12.04.2025 (обновлено: 14:42 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/ssha-2010881660.html
Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине
Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 12.04.2025
Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:26:00+03:00
2025-04-12T14:42:00+03:00
сша
сергей лавров
россия
украина
в мире
дональд трамп
нато
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира - устранить первопричины (конфликта - ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.Как отметил Лавров, США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования."Они признают, что территориальные вопросы должны быть решены в контексте установления долгосрочного урегулирования", - сказал он.
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010881821.html
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сша, сергей лавров, россия, украина, в мире, дональд трамп, нато
США, Сергей Лавров, Россия, Украина, В мире, Дональд Трамп, НАТО
Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине

Лавров: Трамп понимает необходимость урегулирования украинского конфликта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира - устранить первопричины (конфликта - ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Россия озабочена людьми, а не территориями, заявил Лавров
Вчера, 14:30
Как отметил Лавров, США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования.
«
"Они признают, что территориальные вопросы должны быть решены в контексте установления долгосрочного урегулирования", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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Вчера, 14:23
 
СШАСергей ЛавровРоссияУкраинаВ миреДональд ТрампНАТО
 
 
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