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Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине
Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 12.04.2025
Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:26:00+03:00
2025-04-12T14:26:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира - устранить первопричины (конфликта - ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.Как отметил Лавров, США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования."Они признают, что территориальные вопросы должны быть решены в контексте установления долгосрочного урегулирования", - сказал он.
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010881821.html
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сша, сергей лавров, россия, украина, в мире, дональд трамп, нато
США, Сергей Лавров, Россия, Украина, В мире, Дональд Трамп, НАТО
Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине
Лавров: Трамп понимает необходимость урегулирования украинского конфликта