https://ria.ru/20250412/ssha-2010881660.html

Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине

Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 12.04.2025

Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T14:26:00+03:00

2025-04-12T14:26:00+03:00

2025-04-12T14:42:00+03:00

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира - устранить первопричины (конфликта - ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.Как отметил Лавров, США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования."Они признают, что территориальные вопросы должны быть решены в контексте установления долгосрочного урегулирования", - сказал он.

https://ria.ru/20250412/lavrov-2010881821.html

https://ria.ru/20250412/lavrov-2010881379.html

сша

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сша, сергей лавров, россия, украина, в мире, дональд трамп, нато