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"Со второй попытки". Трамп лишил Украину важнейшего защитника

"Со второй попытки". Трамп лишил Украину важнейшего защитника - РИА Новости, 12.04.2025

"Со второй попытки". Трамп лишил Украину важнейшего защитника

Западные СМИ сообщают, что США все больше дистанцируются от Киева и его союзников. В частности, Вашингтон решил заменить посла на Украине и игнорирует... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T08:00:00+03:00

2025-04-12T08:00:00+03:00

2025-04-12T08:06:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Западные СМИ сообщают, что США все больше дистанцируются от Киева и его союзников. В частности, Вашингтон решил заменить посла на Украине и игнорирует переговоры, посвященные будущему страны. Что задумали американские власти — в материале РИА Новости.Грань будущегоПоследние три года должность американского посла на Украине занимает Бриджит Бринк. Как пояснили в Госдепе, для работы в условиях боевых действий это большой срок. Новым руководителем представительства, по слухам, может стать заместитель помощника госсекретаря по Восточной Европе Крис Смит. С 2022 по 2023 год он работал замглавы американской дипмиссии в Киеве.По информации агентства Reuters, Бринк уходит в отставку по собственному желанию, причем со второй попытки. Первую она предприняла сразу после инаугурации Дональда Трампа, но тогда заявление не приняли. Газета Financial Times уточнила, что у посла были разногласия с новым президентом США, а также ухудшились отношения с командой Владимира Зеленского.Западные СМИ называют Бринк "важнейшим защитником Киева", хотя и отмечают, что в последнее время она вынуждена была скорректировать риторику в угоду новому начальству. Например, перестала возлагать на Россию ответственность за гибель гражданского населения. В связи с этим Зеленский заявил, что Вашингтон якобы начал бояться Москву.Вместе с тем глава кивского режима сообщил, что не собирается просить у Трампа новый пакет вооружения "бесплатно". Украинские власти сформируют перечень необходимого оружия, а оплату за него включат в сделку по ресурсам. "Как связать наше соглашение с гарантией безопасности? Очень просто. Дайте нам пакет, мы за него заплатим. Мы считаем именно этот пакет, в который входят и ПВО, и другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны, — мы на это будем рассчитывать как на гарантию безопасности. Вот оно все и связано. И тогда пожалуйста, есть соглашение, мы отдаем деньги, соответственно, хотите, в этот фонд, хотите, прямо вам заплатим", — уверяет Зеленский.Дорога переменТем временем 10 апреля в Брюсселе состоялась встреча министров обороны стран — членов НАТО. Глава Пентагона Пит Хегсет не присутствовал. На следующий день дискуссия прошла уже формате "Рамштайн" — к членам Североатлантического альянса присоединились еще 25 стран, готовые помогать Украине. Но и здесь представитель США объявился только по видеосвязи.Союзники обсуждали возможность размещения на Украине воинского контингента после того, как Москва и Киев подпишут мирное соглашение. С точки зрения некоторых чиновников ЕС, это должно стать гарантией безопасности. По данным Bloomberg, пока согласие дали 15 стран, включая Великобританию, Францию, Канаду и Австралию. Советник Зеленского по вопросам обороны Павел Палиса уверяет, что к проекту готовы присоединиться еще 10-12 государств."Дискуссия продолжается: это может быть мониторинговая миссия, миссия сдерживания, миротворческая миссия, миссия по укреплению безопасности или оборонительная миссия. Существуют различные варианты. И это напрямую связано с тем, есть ли у нас мир", — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.При этом европейцы не скрывают, что пытаются заманить в так называемую коалицию желающих США, поскольку ввязываться в конфликт без американской поддержки не хочется. В частности, без Вашингтона не получится подключить к миссии все ресурсы НАТО, что значительно упростило бы ее проведение, передает Financial Times.Кроме того, Bloomberg указывает, что власти Великобритании и Франции пытались убедить Трампа выделить авиацию, пограничное наблюдение и разведку вместо войск. Но президент США отказывался брать на себя такие обязательства."Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ясно дал понять, что такие силы будут жизнеспособны только при гарантиях безопасности США, чтобы эффективно сдерживать Россию от повторного нападения на Украину. Британские чиновники настаивают, что это остается важнейшим компонентом коалиции", — подчеркивает издание.В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что США не оставили Киев, но с приходом Трампа объяснили, что, помимо Европы, теперь большое внимание будут уделять Азиатско-Тихоокеанскому региону.Иллюзия обманаЗамглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин не видит больших изменений в политике США. С его точки зрения, пока Вашингтон лишь стремится перераспределить расходы на европейскую безопасность и Украину. Но в целом от своих обязательств не отказывается."Интернет работает, снаряды и разведданные получают, стратегию обороны формируют — ничего не изменилось. То, что глава Пентагона не приехал на какие-то переговоры, еще ничего не значит", — поясняет Жарихин.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что США не отказываются от Украины, а меняют характер отношений с ней. "Трамп переводит общение с Киевом на предпринимательские рельсы, извлекая для себя экономическую выгоду. К примеру, европейцы могут покупать американское оружие для ВСУ. Конечно, это не такая поддержка, которая была последние три года, но и не разрыв", — отмечает Денисов.По его мнению, в краткосрочной перспективе от пересмотра позиции США ничего не изменится. В стратегическом смысле многое зависит от переговорного процесса с Россией и того, как будут чувствовать себя страны ЕС.

https://ria.ru/20250411/germaniya-2010505723.html

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украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз, министерство обороны сша